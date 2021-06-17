快訊／長者打AZ猝死影響接種意願　侯友宜：施打率6成掉到47%

記者蔡文鈴／新北報導

全國長者開打AZ疫苗，不過卻發生十多起猝死案例。對此，新北市長侯友宜17日下午於疫情記者會表示，今天疫苗施打率確實降到47％，但是否因不良反應影響施打意願，還需要進一步分析。

侯友宜坦言，在這幾天施打過程中，整個施打率將近六成，而今天施打率掉到47% 左右不到五成。

對於是否因施打疫苗猝死相關報導影響施打意願，侯友宜表示，長者可能會受到影響，但我們還是會持續觀察，是否有相關影響，未來會做研究分析，「今天施打率確實低，但會好好做分析是否因為施打情形所產生的影響」。

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增175例COVID-19本土確定病例，另確診個案中新增19例死亡。個案分佈以新北市87例最多，其次為台北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及台中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

針對疫苗開打不良狀況的情形，指揮中心17日表示，截至6月16日為止，國內共計113萬3,515位民眾接種AstraZeneca COVID-19疫苗，其中17萬4,098名為75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統(VAERS)顯示，目前已收到11例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病。部分個案經解剖後已可確認死因。

指揮中心強調，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應；同時提醒所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。

▼施打疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

