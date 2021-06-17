台灣「新冠死亡增速」全球第一...數據曝光！網打臉：不客觀

▲日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，已於15日全面為長者施打。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者高琳景／綜合報導

國內疫情延燒，截至今（17）日內已累計497例死亡，死亡率超過3%，遠高於世界平均值。就有網友用國外的數據統計，發現台灣新冠死亡數在9天內翻倍，是全球第一。

一名網友16日在PTT上以「台灣新冠死亡增速：世界第一發文」為題發文，表示因為新冠累計死亡數跟每日數看不出哪國死亡增速最快，所以用牛津大學建立的「Our World In Data」統計，以「各國目前累積死亡數的一半，是出現在幾天前？」來判斷。

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▲據「Our World In Data」統計，台灣新冠死亡數在9天內翻倍。（圖／翻攝自Our World In Data）

從數據顯示，台灣新冠死亡數在9天內翻倍，其死亡增速位居全球之冠；再來是柬埔寨的23天、斯里蘭卡的25天、泰國的25天和千里達及托巴哥的26天。

不少網友看到文章後，狂酸「看好了世界」、「台灣難波萬」、「世界果然跟不上台灣」、「希望我們真的只示範一次」、「這不被看到也難」、「超前部署啊」。

但有網友認為，「不能解讀為死亡增速，其實是爆發期距離」、「這樣子看不客觀啊，我們原來死亡數那麼低」、「剛爆發都會這樣吧，從1個變2個搞不好是0天」、「笑話，爆發初期死亡率本來就會急速上升」、「要比的話要和各國初期比才對」、「疫苗再晚點我們就...死光了」。