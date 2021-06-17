快訊／新北確診累計5929「中和+18今最多」　各行政區染疫數曝光

記者羅婉庭／新北報導

新北市17日新增87例本土案例，今天單日最高是中和區18例，累計5929。市長侯友宜在防疫記者會上也公布各區最新確診累計數據，目前板橋1225例，中和959例，三重759例，新莊533例，永和469例，土城430例，新店323例。

根據新北公布17日新增87例本土案例統計，今天確診數最多的是中和區18例，其次為土城8例、永和8例、三重8例、板橋14例、新莊12例、三峽3例、蘆洲1例、樹林2例、汐止1例、淡水1例、新店10例、五股1例、金山1例、泰山1例、三芝1例。

▼新北17日疫情報告。（圖／翻攝直播）

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增175例COVID-19本土確定病例，另確診個案中新增19例死亡。

指揮中心表示，個案分佈以新北市87例最多，其次為台北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及台中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增19例死亡個案，共計為男性11位、女性8位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月8日至6月12日，確診日介於5月15日至6月14日，死亡日介於6月8日至6月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計973,215例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含951,005例排除)，其中13,584例確診，分別為1,161例境外移入，12,370例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計94例移除為空號；確診個案中497例死亡。