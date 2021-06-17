竹東2長照機構增10例　第三次篩檢確診「無高風險足跡史」

▲新竹縣今日新增10例確診，全與長照機構有關。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣17日新增確診個案，分別集中在竹東鎮兩家長照機構。10例確診個案中，都是配合預防院內感染機制，加強機構監控及採檢，在第三次篩檢時確診的案例。10位確診者都是本國籍，有9位是機構長期住民，因為防疫管制措施都沒有外出，沒有高風險公共場所活動史。

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▲10例確診個案皆與長照機構B、C相關，其中9人為住民、1人為照顧服務員。



縣府表示，今日新增10例確診、累積71例確診，其中26人已出院、死亡2人，目前仍有43例住院治療中。縣府表示，這10例確診都是配合預防院內感染機制，在隔離日期的第3、5、7、10、14天，進行快篩及PCR檢驗，並於第三次篩檢時確診，10位確診中有9位是機構住民，皆無外出、無高風險足跡活動史，接觸者也於日前匡列，不再重複。

另1位是照顧服務員，6月9日因機構群聚事件採檢為陰性，6月10日因案12474確診列為居家隔離，6月12日的常規性採檢為陰性，6月15日常規性採檢PCR陽性確診。因為，該案的疫調仍在釐清中，等相關資訊確認後，會另行公佈。

▲▼9位確診住民均無特殊足跡史，另1位照護服務員足跡仍在調查中。

縣府也在中央疫情指揮中心指導下對已經感染的長照中心進行相關措施，包括機構內感染區全數淨空、加強消毒、未感染的住民轉出至其他機構收治，避免群聚繼續擴大。

衛生局表示，日前一名產婦無症狀確診，其新生兒採檢結果為陰性，另外截至今日中午，共施打5602劑疫苗，其中1例因暈針產生不適，經過休息已無大礙。



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