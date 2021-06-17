全台打完117萬劑疫苗！中央及地方政府防疫人員　10.3萬人已接種

▲疫苗開始陸續到貨後，全國各地火速展開施打。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，但目前國內仍在三級警戒中，且近一個月來的嚴重疫情，也讓國人開始重視疫苗。根據衛福部統計，目前153萬劑已配達，117萬劑已施打；而國內已經有114萬人接種疫苗，人口涵蓋率約4.9%。針對各界關注的中央及地方政府防疫人員，已有10.3萬人已接種，接種率62.4%。

行政院17日召開例行院會，院長蘇貞昌說，這幾天的疫情已經有緩坡下降趨勢，「代表疫情有變好，但絲毫沒有鬆懈本錢，請大家持續努力」；另外，衛福部在會中也建議，國內社區傳播風險仍存在，「三級警戒仍宜持續」。

▲衛福部報告目前的疫苗施打狀況。（圖／衛福部提供）



會中，衛福部也報告目前的疫情施打狀況，目前153萬劑已配達，117萬劑已施打；而國內已經有114萬人接種疫苗，人口涵蓋率約4.9%。

其中，第一類的「醫事人員」51.6萬人，已接踵39.2萬，接種率76%；第二類的「中央及地方政府防疫人員」，共16.5萬人，有10.3萬人已接種，接種率62.4%；第三類的「高接觸風險第一線工作人員」，約7.6萬人，已有1.9萬人接種，接種率25%。

另外，第四類的「特殊情形必要出國者」，人數約2000人，有1000人已接種，接種率50%；第五類的「機構、社福照顧系統之人員」，人數約53.1萬人，6.7萬人已接種，接種率12.6%。

第六類的「感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡者（75歲以上長者）」，共150萬人，目前僅9.4萬人接種，接種率6.3%；第七類的「維持國家安全及社會機能正常運作者」，總數21.9萬人，目前僅1.9萬人接種，接種率9%。