網紅雪糕一支賣283元　創始人「你愛要不要」遭網圍剿

▲鐘薛高厄瓜多粉鑽產品一支要價66元人民幣（約283元新台幣）。（圖／翻攝貝殼財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸網紅雪糕「鐘薛高」最貴的厄瓜多粉鑽產品一支要價66元人民幣（約283元新台幣），被稱為雪糕界中的「愛馬仕」。不過，創始人林盛接受媒體訪問時表示，「產品成本差不多40塊錢人民幣（約172元新台幣），它就那個價格，你愛要不要。」引起網友圍剿，認為其產品售價高昂，「不知道是哪來的自信？」

▲鐘薛高創始人林盛稱「你愛要不要」，引起網路熱議。（圖／翻攝貝殼財經）

《貝殼財經》報導，對此前因最貴的一支雪糕66元（人民幣，下同），創始人稱消費者「愛要不要」上熱搜一事，鐘薛高方面回應稱，「我們被惡意剪輯了。」

鐘薛高創始人林盛受訪時表示，「鐘薛高的毛利和傳統冷飲企業毛利相比，其實略高。最貴的一支賣過66元，產品成本差不多40塊錢，它就那個價格，你愛要不要。我就算拿成本價賣，甚至倒貼一半價格賣，還是會有人說太貴。造雪糕也是需要機器、水電煤、原材料和人工成本的，成本一定是不斷漲價的。」

對此，鐘薛高闢謠稱，「愛要不要」是指柚子很貴，成本中的柚子是120萬1噸，柚子的價格就是這樣，鐘薛高「愛要不要」。

▲鐘薛高主打天然食材，迅速在市場走紅。（圖／翻攝貝殼財經）

公開資訊顯示，鐘薛高創立於2018年，2020年全年出庫3400萬支雪糕。2021年5月中旬還完成由原生資本領投的2億元A輪融資。林盛表示，鐘薛高一直以「零添加、用料好」作為核心賣點，除了巧克力口味原料的特殊性外，其他都不添加食品添加劑、穩定劑、防腐劑等。

在鐘薛高的產品宣傳中，不少珍稀用料也成為主打商品，例如內蒙古呼倫貝爾的鮮牛奶、日本的抹茶、愛爾蘭的陳年乾酪及厄瓜多的天然粉色可可等。