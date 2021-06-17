港國安處突襲蘋果日報　路透：法院授權「警可直接搜查新聞材料」

▲香港國安處17日突襲《蘋果日報》大樓，封鎖各個出入口，並派出大批警員進入大樓調查。（圖／達志影像／美聯社）

葉睿涵／綜合報導

香港國安處17日早晨以涉嫌違反國安法為由，拘捕了香港《蘋果日報》的5名董事及主管，並派出大批警員進入《蘋果日報》大樓，搜查新聞材料等證據。國安處的大動作引起國際關注，BBC、路透社與法新社等外媒都紛紛報導。

▲香港《蘋果日報》總編輯羅偉光也被拘捕。（圖／達志影像／美聯社）

據BBC報導，香港警方在17日早上7點左右，以涉嫌違反國安法為由，逮捕了《蘋果日報》的主編與4名高層。BBC形容，《蘋果日報》是一份支持民主的報刊，以批評北京政府而聞名。

法新社也指出，這是《蘋果日報》在1年內受到第2次突擊搜查，上一次《蘋果日報》受突擊搜查的時間是去年8月，其創辦人黎智英當時因參與多項民主抗議活動，而被起訴違反國安法的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

▲法新社指出，這是《蘋果日報》在1年內，受到第2次的突擊搜查。（圖／路透）

據路透社報導，警方獲得法院根據《港區國安法》第四十三（一）條及實施細則附表一發出的搜查令，對《蘋果日報》大樓進行搜索，並授予警方搜查包括新聞材料的權力。亞洲新聞台指出，這是警方首次獲得可搜新聞材料的搜查令。

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