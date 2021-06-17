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社會 社會焦點 保障人權

市民大道上切換車道…雙載重機「後座女後仰慘摔」！網急喊：掉寶了

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市市民大道日前發生一起事件！一輛雙載重機加速時，後座女子因不明原因當場摔下車，後方車輛行車紀錄器將全程拍下，這段影片也被上傳到臉書《八卦村-行車紀錄器影片上傳中心》，引發網友熱議！

▲▼市民高架重機雙載，後座女乘客慘摔。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲市民高架重機雙載，後座女乘客慘摔。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，下同）

臉書社團《八卦村-行車紀錄器影片上傳中心》16日下午上傳一段影片，並指出事發地點就在台北市市民大道上。透過影片可發現，一名男子騎乘重機，後座還載了一名頭戴粉色安全帽的女子，沿市民大道行駛。

▲▼市民高架重機雙載，後座女乘客慘摔。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

重機先是跟在白車後方行駛，接著打左方向燈切換車道，不料，他再準備右切進入中間車道時，後座女乘客卻因不明原因摔下車，過程中還疑似遭重機後輪輾過，這幕全被後方汽車的行車紀錄器給拍了下來。

▲▼市民高架重機雙載，後座女乘客慘摔。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

網友見到影片紛紛留言，「女的如果沒有被壓死，那應該是分手結局了」、「後座應該是暈倒或身體不適吧」、「女朋友像豬肉一樣掉在地上了」、「油門轉太大，後座又沒抓緊就掉下去。國道不管汽車、重機、大貨車。都要保持安全距離」、「一定要騎重車，然後雙載，再把別人女兒摔個半死」、「真的摔到分手~ 安全感不夠了」、「掉寶了」。

▲▼市民高架重機雙載，後座女乘客慘摔。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

根據警方調查，重機騎士為20歲丘姓男子，乘客則為21歲黃女，重機未與其他車輛碰撞，黃女受有右大腿擦挫傷，所幸並無大礙。

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