北市女外科醫「安插2兒子打疫苗」　院方證實：使用的是殘劑

▲施打AZ疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫苗目前已經取得疫苗有限，然而遭逢本土社區疫情，近來不斷發生搶打、特權打疫苗等事件。傳出北部某醫學中心外科女醫，在已經暫緩醫事人員同住家人可接種疫苗規定之後，仍帶2名同住孩子到醫院接種AZ疫苗。院方證實此事，該名醫師原本幫孩子預約5月17日接種，因疫情嚴峻被取消，後來因院內上一批AZ疫苗最後還有部分殘劑可使用，才讓其家人接種。

國內上一批COVAX分配AZ疫苗41萬劑，開打時已經依照縣市風險，把對象限縮至第一類或者一至三類高風險一線人員才能接種，也暫緩一至三類同住家人可以施打疫苗措施。不過有媒體報導，北部某醫學中心外科女醫師，無視規定仍帶2名同住孩子打AZ疫苗。

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院方說明，該名醫師原本已經預約5月17日讓2名孩子接種，因為疫情持續嚴峻而被取消，後來同住者接種才暫停；到了6月9日，該院上批AZ疫苗使用到最後，發現仍有殘劑，才讓該名醫師的2名孩子施打。一般AZ疫苗一瓶為10人份，但每份包裝都會稍有多餘劑量，如果撙節使用，殘劑有可能讓一瓶疫苗供10人以上接種。

而台北市長柯文哲昨日說明，如果醫療院所有剩餘的殘劑，可自行運用，原則上以一到七類對象優先，「但找不到，我也不會跟你說不可以」，以不要浪費為原則。