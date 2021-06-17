港國安處突襲蘋果日報可直接「搜查新聞材料」　壹傳媒短暫停牌

▲蘋果日報總編輯羅偉光遭拘捕。（圖／翻攝微博海客新聞）

記者魏有德／綜合報導

香港國安處今（17）日兵分多路，突襲《蘋果日報》大樓及報社高層住所，拘捕5名董事及主管。據了解，警務處國家安全處執行由法院根據《港區國安法》（國安法）第四十三（一）條及實施細則附表一發出的搜查令，對《蘋果日報》大樓進行搜索，並授予警方搜查包括新聞材料的權力。消息一出，壹傳媒股票也將短暫停牌。

▲港警引國安法兵分多路搜索蘋果日報高層及報業大樓。（圖／翻攝微博海客新聞）

《東網》報導，被捕的5人包括4男1女，年齡介乎47至63歲。據了解，被捕的包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光、壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉。

警方指出，警務處國安處拘捕的5名公司董事涉嫌違反《香港國安法》（國安法）第二十九條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。警方同時在被捕人的住所進行搜查取證，5人皆被扣留調查中。

另據《香港01》報導，前往蘋果大樓的員警魚貫而入後，分別駐守在大門、頂樓等地，同時準備大量淺藍色塑膠箱，準備裝載證物。此外，壹傳媒大樓員工上班須驗明身份後才能進入，警方也限制員工在大樓內活動範圍，之後5名被捕人將被押往《蘋果日報》大樓協助取證。

