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台北名造型師確診不甩「10+7」　脫口罩偷逛街：就去一下

記者黃翊婷／綜合報導

台北邱姓女造型師日前確診感染新冠肺炎，卻被抓包偷跑到戶外，網友截圖質問，她則回答「在飯店隔離，很煩很想回家，就去外面一下下而已」，甚至自曝在隔離尚未結束就拿下口罩到處跑。雖然邱女目前已經刪除爭議文章，但還留有幾篇在醫院接受治療的抱怨文，親友們也一直在PO文底下留言勸她乖乖配合防疫。

台北女造型師染疫偷跑，也沒告知飯店自己正在隔離。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▼▲邱女自曝被送進醫院的隔離病房。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

台北女造型師染疫偷跑，也沒告知飯店自己正在隔離。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

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據了解，邱女5月26日在臉書自曝前往醫院進行新冠肺炎檢測，隔日隨即被送往台北市立聯合醫院陽明院區的隔離病房，並連續2天在臉書打卡，還拍下醫護人員送來的早餐。沒想到她6月4日又在臉書PO文中提到，已經從台北市立聯合醫院陽明院區轉往忠孝醫院，是輕症，還抱怨病房太冷，棉被只有一件，告知醫護人員也沒有再給一件，甚至沒有水可以喝。

有疑似知情的親友於文章底下留言透露，邱女之所以轉院，是因為之前大鬧醫院、闖院。邱女6月5日再度PO文抱怨，還秀出手臂瘀青的照片，聲稱自己的手根本沒辦法動，接著繼續「神隱」，直到6月12日才再度PO文。

原來，邱女在結束醫院的治療之後，因為是輕症加上症狀好轉，改入住飯店繼續進行隔離，沒想到被網友抓包偷跑到外面，還PO出背景是柏油路的照片，遭截圖質問，卻回答「在飯店隔離，很煩很想回家，就去外面一下下而已」，甚至承認在隔離尚未結束前就拿下口罩到處跑。雖然邱女事後已經刪除爭議文章，但還是被網友截圖批評，「這就是『防疫破口』！」

台北女造型師染疫偷跑，也沒告知飯店自己正在隔離。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▼▲邱女自曝轉院，還抱怨病床被子不夠。

台北女造型師染疫偷跑，也沒告知飯店自己正在隔離。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

還有人在邱女的臉書其他文章底下留言指控，「妳有本事把PO文都刪了！妳住的防疫旅館被妳搞到現在在消毒，因為妳沒有通知他們，妳是自主隔離7天的人，然後還一直外出，人家昨天（應為13日）通報，警察什麼的都來了！妳怎麼好意思啊？」對此，邱女並未多作回應。

由於台北市針對輕症和無症狀患者有「10＋7」的隔離政策，邱女的行為是否違反規定，後續又該如何處理，《ETtoday新聞雲》目前尚未取得相關單位回應，詳細狀況仍有待進一步了解求證。

▼網友留言、截圖邱女在隔離期間偷跑的「證據」。

台北女造型師染疫偷跑，也沒告知飯店自己正在隔離。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

台北女造型師染疫偷跑，也沒告知飯店自己正在隔離。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

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