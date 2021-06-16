拜登普丁首次過招　日內瓦峰會瀰漫緊張氣氛

▲拜登與普丁首次交鋒，氣氛緊張。（圖／路透）



中央社日內瓦16日綜合外電報導

美國總統拜登與俄羅斯總統普丁今天在瑞士日內瓦舉行一次氣氛緊繃的面對面峰會。由於美國正關切俄國網攻和轉向獨裁的危險趨勢，峰會現場勢將瀰漫冷戰時期的對峙氛圍。

法新社報導，這次會議在一棟俯瞰日內瓦湖（Lake Geneva）的豪華別墅進行。周圍或許風景如畫，等在眼 前的卻是一場嚴酷的外交對峙。

拜登（Joe Biden）與普丁（Vladimir Putin）在下午1時（台灣時間傍晚7時）過後開始會談，會議預定最長5小時，無用餐時間。普丁比拜登先抵達會場，瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin）擔任東道主的角色。

在峰會外交場合，共享美食是善意的表示，但一名美國高官被問及兩位領袖有無可能一起用餐時，他不具名回答：「沒有吃飯時間。」

美俄雙方經過長時間協商才選出日內瓦為峰會地點，令人回憶起1985年冷戰期間，當時的美國總統雷根（Ronald Reagan）也曾在日內瓦與前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）召開峰會。

這次峰會會場附近有茂盛草坪環繞、後方山巒疊翠的別墅戒備森嚴；灰色巡邏船沿著湖畔巡視；附近一處遊艇碼頭則有軍人全副武裝保持警戒。

如今造成美俄關係緊張的原因，比較不是戰略核武和意識形態對立，而是拜登政府認為普丁政權愈來愈不友善且不按規則行事。

▲美國總統拜登。（圖／路透）



華府對克里姆林宮列出一長串的指控，包括對美國多個實體發動網攻、干預前兩屆美國總統大選、侵犯人權、挑釁烏克蘭和其他歐洲國家等。

然而普丁主張莫斯科只是在挑戰美國霸權，為的是推動所謂的「多極」世界。這種立場使得俄國與中國變得更靠近，而中國或許可說是美國更強勁的對手。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）



這次普丁等到會談前才直接從莫斯科搭機到日內瓦，而拜登昨天已經抵達。

此前拜登剛結束在布魯塞爾的歐洲聯盟（EU）首長的峰會、北大西洋公約組織（NATO）領袖會議，以及上週末在英國的七大工業國集團（G7）峰會。他將在拜普會後，結束上任以來第一次出訪的密集行程。

被問到是否準備好面對普丁時，拜登微笑回答：「我隨時做好準備。」

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