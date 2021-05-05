控泰豐輪胎董事「假蟑之亂」！趙國帥赴北檢按鈴申告　小股東力挺

▲趙國帥（右）今前往台北地檢署按鈴申告，控馬述健涉及背信及偽造文書；林姓小股東（左）到場力挺。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

泰豐輪胎公司董事長馬述健連日遭小股東登報嗆聲，揭露公司近5年虧損、土地出售黑箱作業等；泰豐最大股東南港輪胎委任的法人董事長趙國帥今（5日）前往台北地檢署按鈴申告，控馬強行掌控董事會，篡改股東所提「解任獨立董事」3個提案，並在後面加上「委請外部專業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任事由」，竟然把明顯矛盾的提案綁在一起，涉及背信及偽造文書，檢察官已受理偵辦。

趙國帥表示，公司法規定董事會僅得就股東提案作形式審查，不得有任何增刪修減，馬述健卻違反法令，篡改股東提案、混淆投票，可能遭主管機關裁處最重240萬元罰款，更可能造成今年股東會決議無效，將面對各項民事訴訟及股價下跌等種種造成公司損害之情事，儼然就是「大同之亂」的翻版，實已涉犯背信罪；如果罪名成立，最重可處5年以下有期徒刑。

▲林姓小股東拿出裝有假蟑螂的飼育箱，控訴目前泰豐的情況就是「假蟑之亂」。（圖／記者劉昌松攝）

署名「泰豐輪胎小股東們」連日在報紙頭版刊登廣告，揭露泰豐公司近5年經虧損近半個資本額，土地出售涉黑箱作業，辦理損人利己的現增及私募，董事長馬述健想方設法只為保護馬家經營權及個人榮華富貴。為捍衛泰豐4萬8千位股東權益，小股東代表林男今天也到北檢支持趙國帥及南港輪胎控告馬述健，要求檢方遏阻馬述健諸多違法行為，同時還拿出裝有「假蟑螂」的飼育箱，形容現在的泰豐董事之亂情況就是「假蟑之亂」，搗亂整個股價，要求將這些「蟑螂」通通抓起來。

告訴狀指出，泰豐公司今年3月26日公告受理股東提案，南港輪胎公司持有泰豐已發行股份總數約20%，持續持有1年以上，符合提案資格。泰豐董事會面臨美國反傾銷的巨大風險，執意通過貸予美國子公司800萬美元議案，該子公司累積虧損達資本額8倍以上，且未提供任何擔保品，泰豐獨董李天祥卻未表示任何反對意見，實已不適任獨董。

經查，李天祥為崑山科技大學校長，馬述健也是崑山科大現任董事，具有決定是否續任李天祥之權力，兩者角色明顯有利益衝突；李天祥能否善盡獨董職責，超然公正監督泰豐業務，極度令人堪慮。南港輪胎於是提案「解任獨立董事李天祥案」，依據公司法，泰豐董事會僅能形式審查股東提案，如無形式上之不合法，即須列入股東常會議案。

未料，今年4月26日泰豐召開董事會，南港輪胎的解任獨董案雖被列入討論事項，卻無端遭馬述健加入「暨董事會提『委請外部專業人士進行鑑識會計專案，以明獨立董事並無提案股東指稱之解任事由』」等文字；其他股東提的解任獨董案，同樣遭到篡改。南港輪胎法人董事趙國帥雖參與會議，馬述健仍強行掌控董事會多數席次篡改股東提案。

告訴狀指出，馬述健將股東提案「併同」董事會提案的決定，根本未於董事會作正式議案討論，遑論以決議通過，將篡改提案公告為股東會議案，明顯偽造文書；且未依公司法僅得就股東提案作形式審查，可能造成股東會決議無效，使公司及提案股東蒙受損害，更涉犯背信罪。去年剛落幕的大同經營權之爭也曾發生篡改股東提案情形，可見馬述健為維護經營權已走上當時大同公司派之路。

▼趙國帥今赴北檢按鈴申告。（圖／記者劉昌松攝）