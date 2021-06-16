快訊／苗博雅「雙北陪全台坐牢」惹議　蔣志薇：沒人希望染疫

記者蔡文鈴／新北報導

雙北疫情仍未趨緩，台北市議員苗博雅日前在政論節目上稱「其實全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」，引發網友砲轟。對此，新北市發言人蔣志薇16日下午於疫情應變記者會表示，這時候大家要更有同理心，沒有人希望染疫，同島一命，這時候最需要的是團結一心，合作抗疫。

苗博雅日前在《突發琪想》政論節目表示，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」，因以雙北來講過去這三周，它疫情是壓到一個平的線，但沒很顯著往下，所以才會進入所謂全國三級警戒。」

北市府發言人陳智菡16日上午受訪時表示，「我想該慚愧的應該是這句話，怎麼會這樣污名化自己的城市？難道病毒是從天而降，突然空降到雙北市嗎？這段時間台北市怎樣認真做防疫，相信議員非常清楚，卻這樣污名化自己的城市，我們覺得非常不可思議。」

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增167例本土病例，另有18例死亡。從單日新增病例來看；確診個案中新增18例死亡。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

▼新北市發言人蔣志薇。（圖／翻攝直播）

