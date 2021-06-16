LINE瘋傳「確診數驟降暗黑原因」　醫曝Ct值30真相：又不高興了嗎

▲今日本土再增167例與18死。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（16）日是連4日確診數低於200例，讓本土疫情露出曙光？不過網路卻瘋傳，連日確診數下降，是因為Ct值調降成30所致，對此，前立委、醫師林靜儀糾正，解隔離條件和確診標準「傻傻分不清楚」，接著解釋2個原因為何調降Ct值至30，「 會有一堆人塞住導致應該收治的人收不進去！」

醫師林靜儀在粉專貼出一張LINE圖，上頭寫著「知道為何近日確診數低嗎？」美日兩國訂Ct值40以上算陰性，台灣則訂35以上算陰性，自5月27日後，蔡政府改30以上都算陰性，於是後來確診數一路下滑。

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訊息接著舉例，彰化60多歲里長在醫院治療，後來Ct值達30，醫師讓他回家，可4天後突然死亡，因此引發質疑，官方Ct值過於寬鬆罔顧人命。

▲網傳Ct值降成30，害得里長4天後死亡！（圖／翻攝林靜儀醫師粉專）



對此，林靜儀在圖片上畫一個大X，表示解隔離條件和確診標準「傻傻分不清楚」，接著她強調，「確診數減少了又不高興了嗎？你是不相信雙北的疫情控制，還是巴不得疫情繼續嚴重？」她表示，Ct值作為解除隔離的參考依據，原因是「這樣的病毒量已不具傳染力」，而不是「這個人的病已經好了」。

關於修改Ct值的陽性定義，林靜儀解釋，一方面是日前確診者塞爆醫療機構和隔離所，若不調整解隔離標準， 會有一堆人塞住導致應該收治的人收不進去，另一方面是若無進一步醫療需求，沒有理由把已無傳染力的人留在醫療機構當中。

林靜儀說，台灣是全世界少數確診者多數收治醫院或是集中隔離的國家，多數國家確診者在沒有需要呼吸器介入需求的情況下，是請他們「在家等自己好」。

而去年初，在負壓隔離病房待了80天以上等到病毒PCR陰性才解隔離的原因，林靜儀回應，是當時還不清楚到底感染多久之後傳染力才會消失，隔離太久病人心理問題都快跑出來了；後來執行一整年的「隔離14天+自主健康管理7天」，就是已經確認感染者在經過這樣的隔離之後，就無再傳染病毒的能力。

最後，林靜儀呼籲，解除隔離的民眾，不代表「可以到處跑而且不用戴口罩」，而依然要戴口罩並且自主健康管理至少一週，避免非常少的情況下病毒的溢散，至於接種完疫苗不到14天，免疫能力也還沒出來，拜託不要亂跑。

▼全台已有6373人解除隔離。（圖／指揮中心提供）

