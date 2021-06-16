海外台商也可領「萬元孩童防疫津貼」惹議！陳時中：決定權不在我

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎衝擊影響，行政院規劃「孩童家庭防疫補貼」，但有民眾質疑，在中國大陸的台商也可請領，認為該批紓困應給身在台灣受疫情影響的人才可領補助。對此，有媒體詢問指揮中心是否採納建言，指揮官陳時中回應了。

新冠肺炎衝擊影響，行政院規劃「孩童家庭防疫補貼」，只要家中有國小以下孩童，或國中及高中（含五專前三年）身心障礙學生家庭，每生可補貼1萬元紓困金。民眾可「上網」或到「實體ATM」2選1，通過審核者，18日補助款即可入帳。但有民眾發現，人在中國大陸的台商也領得到，認為這樣不符合補助條件，補助應該要以身在台灣受疫情影響者為主。

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陳時中回應，此部分的防疫補貼決定權並不在指揮中心，相信政府會考慮公平性與需要性，做最適當的處理。事實上，教育部也表示，領取對象經串接戶政系統及健保系統之組合，已排除出境二年以上經戶政事務所遷出登記者。也就是說，只要台商戶籍仍在台灣，均可請領到萬元補貼。

教育部表示，孩童家庭防疫補貼，係因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，家長或監護人需照顧孩童而予以補貼。民眾可以孩童的健保卡號及父母或監護人的身分證號碼作為領取的依據。目前這次符合資格的發放對象有220萬7,400人，其中，學前幼兒有96萬人、小學生119萬5,555人、中學身心障礙學生5萬1,845人，申領時間將持續到9月30日，家長若有相關問題，可撥打免付費紓困專線0809-098-001，或02-7752-3766。