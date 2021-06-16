深夜加班忙送疫苗！北市疾管科同仁病倒⋯她嘆：一句話抹煞多少人努力

▲北市衛生局疾管科深夜加班。（圖／翻攝自陳智菡Vicky臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

西園醫院15日深夜公告，提及北市衛生局疫苗配送不及，所以要取消16日上午接種；經台北市副市長黃珊珊到場後澄清雙方有誤會，並恢復接種時間，但仍引發外界熱議。台北市政府發言人陳智菡16日提及，北市衛生局疾管科不斷有同仁病倒，現在還發生醫院擅自更改接種時間，卻對外稱北市來不及配疫苗，「一句市府來不及，抹煞了多少同仁的努力。」

陳智菡16日於臉書張貼一張照片，她提及，16日深夜0時，北市衛生局疾管科長余燦華PO了一張照片和文字在群組裡，文字內容為「堅強的疾管團隊正準備明早配送疫苗的配件，儘管不斷有同仁病倒，但我們會一個接著一個遞補上來。」而這段文字與照片，「讓人看了幾乎要淚崩。」

陳智菡指出，這段時間北市衛生局承受的壓力絕非外界所能想像，從疫情爆發至今幾乎天天加班，要防疫、要緊急調度病床、要被索資、被偵訊再繼續上班。

陳智菡表示，她好幾次詢問余燦華「要不要休息一下，把工作Pass給其他同仁？」然而余燦華卻勉強擠出笑容回應，「沒關係，這些都涉及醫療專業，我也不放心。」

「疫苗搶手，人命關天。在台灣小小一瓶疫苗價值已不下黃金。」陳智菡感嘆，今早發生西園醫院擅自更改疫苗施打時間，卻對外說是北市府來不及配送疫苗，導致民眾誤會，名嘴更是不問是非也不求證，先把北市府往死裡打；但其實北市府早已和28家醫院協調好統一配送、齊一時間施打，其他27家醫院也都願意配合時程，避免造成民眾資訊的混亂。

陳智菡強調，疫情爆發至今，深知前線醫護的辛苦，衛生局同仁從未也不敢懈怠。在疫苗分送至各個施打點之前，還需要層層盤點作業規劃，「一句市府來不及，抹煞了多少同仁的努力，面對千夫所指，他們根本無力反擊，只能抹乾淚水繼續上班。倦容滿面，心也累了，只是頭始終垂著，大家看不見而已。」