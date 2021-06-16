「一樓一鳳」PO爆乳照攬客...本尊長這樣　警忍不住虧差很大

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局全力查緝色情業者利用網路從事「人與人連結」，15日晚再查獲2起，發現業者在網站上張貼的身材火辣的女子與本人「差很大」，訊後依法送辦。

▲屏東警分局查獲兩起色情案。（圖／民眾提供，以下同）

屏東警分局大同派出所及民族派出所於15日晚上掌握網路色情業者營業事證，主動偵查。大同派出所員警於社群網站上發現阮姓女子（40歲）張貼色情廣告並疑似媒介性交易，遂主動偵辦。

發現營業地點為美容養生館，向屏東地檢署聲請搜索票後，至該處搜索，當場查獲正在進行性交易越南籍女子（40歲）及葉姓男子，查扣其他色情交易物品及現金，帶回調查，據悉性交易金額1次2300元，訊後依依違反妨害風化罪函送屏東地檢署偵辦。另依違反傳染病防治法製單舉發，函請縣府業管單位裁處。

而民族派出所也於社群網站上發現一樓一鳳性交易廣告，於大樓內查獲30歲的張姓女子企圖在房內從事性交易，查扣性交易物品與網路散佈的訊息畫面，但網路上身材姣好的女子與本人幾乎兩樣，令員警差點認不出來，全案依違反社會秩序維護法裁處。

分局長劉清俊表示，縣警局長李文章指示加強查緝不法色情應召業者，絕不容許北部色情南移屏東情事發生；因此，警方將持續全面清查汽車旅館、出租套房等易發生性交易的地點加強查緝，避免感染擴散，危及民眾健康安全，籲請民眾勿心存有僥倖。

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