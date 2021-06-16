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疫苗站大雨滂沱　內埔警為長者撐傘…暖心舉動被讚爆

▲內埔警分局員警主動為長輩撐傘 。（圖／內埔警分局提供，以下同）

▲內埔警分局員警主動為長輩撐傘 。（圖／內埔警分局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣各地衛生所今(16)日繼續為長輩施打疫苗，卻遇到天公不作美，在內埔及萬巒等地下起了滂沱大雨，許多人帶著年邁父母到指定地點接種疫苗，但地面濕滑，長者走起來更加緩慢；支援接種疫苗站勤務的內埔分局員警十分擔心，看到接送車來了，立刻上前協助家屬開車門、攙扶並撐起一把大傘，替長者遮風避雨，暖心舉動讓家屬印象深刻。

▲內埔警分局員警主動為長輩撐傘 。（圖／內埔警分局提供，以下同）

▲▼撐傘。

▲內埔警分局員警主動為長輩撐傘 。（圖／內埔警分局提供，以下同）

受鋒面影響，屏東近日天氣不穩定，疫苗施打的第一天，豔陽高照的天氣可讓長者吃足苦頭，貼心的衛生所搭起棚架，讓等候施打疫苗的長者，免受高溫日曬之苦。

▲內埔警分局員警主動為長輩撐傘 。（圖／內埔警分局提供，以下同）

不料，今天一大早就傾盆大雨，讓接送長者上下車的家屬手忙腳亂，所幸在場工作人員與員警合力分工，指引動線，陪伴長者緩緩的走過濕滑地面，接續由醫護人員進行相關衛教、耐心詢問長者病史，並說明施打疫苗注意事項，貼心又周延的安排，也緩解長者害怕打針的緊張情緒。

分局長蔡耀順表示，由於前來接種疫苗的長輩多由家屬開車載送，為免疫苗站周邊交通動線阻塞，轄內各分駐(派出)所皆派遣警力至現場維護秩序。今早遇滂沱大雨，在內埔國小及萬巒鄉衛生所的員警，紛紛主動為長者撐傘，並攙扶行動不便長者至施打處，免除家屬下車牽扶長輩車輛暫停的時間，也讓周邊的交通不因大雨而打結，獲民眾大讚。

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