桃園注射站爆滿！帶長輩打疫苗　他準時到「排隊等3hrs」：沒人管

▲桃園注射站湧人潮。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

桃園市今日起，一連3天進行首波高齡長者施打AZ疫苗，市轄13區25個接種站都出現熱絡的接種情形。有網友帶家人去接種，通知單寫9:30~10:30，並備註半小時前到，結果現場有一堆長者在排隊，沒有維持安全社交距離，也沒有服務人員在管制，「正中午太陽超大，又餓又渴」，到現在還在排隊中。

有網友在PTT發文，照著通知單的時間指示9:30~10:30，因為要提前半小時到，早上9點就帶長輩去打疫苗，一到現場發現，排隊施打的長者排超長，小小的走廊裡滿滿都是人，現場也沒有工作人員，也沒有維持安全社交距離，大家全都擠在一起，「預估要12點後才有可能打到」。

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原PO指出，正中午超熱，一堆長者在太陽底下排隊，加上人潮又多，他都快要被曬到融化了，「不知道其他長輩撐得住嗎？」

▲網友轟，「這樣不就是群聚了」。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光後，網友們看到人潮滿滿驚呼，「這不就群聚了嗎」、「裡面根本搖滾區第一排」、「這群聚會不會反而爆一波」、「難怪要超早到，你晚到就被後面時段提早到的塞住」、「笑死，還沒中肺炎先中暑」、「其實戶外排隊比較安全沒錯，不過需要很多工作人員來幫忙整理隊伍和提供支援」。

本站稍早也報導《背貼背排隊！中壢妹轟打疫苗「長輩先曬死」 網罵：根本大型群聚》，有女網友抱怨，陪長輩去中壢某國小接種疫苗，不料現場一團亂，休息區、排隊拿號碼牌的動線都沒安排好，且椅子和輪椅都不夠，好不容易領到號碼牌號，至少要在現場等一個半小時。