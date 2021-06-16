　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣政治人物「卡通濾鏡」曝光　網驚：黃捷太可愛啦！

▲▼網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

▲網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

記者林彥臣／綜合報導

最近因為防疫宅在家，讓一款卡通化濾鏡的APP爆紅，許多人在社群平台上，分享自己卡通化之後的樣子。就有網友以台灣的政治人物為題材，把台灣各時期知名的政治人物卡通化，分享在PTT就可板（joke）不僅讓網友覺得相當有趣，也像是用輕鬆的方式，學習台灣的歷史。

▲▼網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

▲在2006年的劇本，網友a88050488將侯友宜的底色設定為綠色。（圖／網友a88050488授權提供）

網友a88050488在就可板上，分享自己用卡通濾鏡做出的作品，除了把政治人物的大頭照都卡通化之外，還仿照三國志系列遊戲，把台灣各時期的政治，給予一個劇本名稱，並且簡述當時的時代背景。

▲▼網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

▲前總統馬英九卡通化被很多網友說像是「胡迪警長」。（圖／網友a88050488授權提供）

第一個時代是台灣正式進入民主化時代的1990年代，被命名為「群雄割據」，登場人物包括總統李登輝、行政院長郝柏村、首任民選省長宋楚瑜、政治金童趙少康，民進黨創黨元老黃信介、施明德，台北市的前後任市長陳水扁與馬英九。

▲▼網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

▲關鍵的2014年，政治人物勢力大洗牌。（圖／網友a88050488授權提供）

▲▼網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

▲關鍵的2014年，柯文哲在「首都光榮之戰」這個劇本首度登場。（圖／網友a88050488授權提供）

之後依照時代登場的劇本依序是「紅杉軍之變」（2006年）、「馬皇中興」（2007年）、「太陽花學運」（2014年）、「首都光榮之戰」（2014年）、「中華民國保衛戰」（2015年）、「首都三強鼎立」（2018年）、「韓總外傳（上）崛起之路」（2018年）、「韓總外傳（下）星落五丈原」（2019年）、「抗疫之戰」（2020年）。

▲▼網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

▲總統蔡英文在這個劇本中首度登場。（圖／網友a88050488授權提供）

另外網友a88050488也從一些小細節上，呈現歷史的演變，例如每個人的名字都以不同的底色，呈現不同的政治立場，其中宋楚瑜從藍色變成了橘色，說明了宋後來脫黨自立，成立親民黨；施明德也因為脫黨，所以底色從綠色變成了無黨的黑色，侯友宜因為早年被陳水扁重用而嶄露頭角，所以在2006年的底色是綠色，但是在2020年因為已經是國民黨籍的市長，所以侯的底色改成了藍色。

▲▼網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

▲「學姐」黃瀞瑩與高嘉瑜也都被網友說很可愛。（圖／網友a88050488授權提供）

網友對此在推文中留言表示，「推推，畫風好可愛，很療癒，感覺可出動畫或電玩大作」、「做成策略遊戲吧」、「 這劇本開頭真的很有戰略遊戲的感覺，超強」、「卡通韓冰好正」、「這出遊戲感覺會賣，章節分的很像三國志」、「嘉瑜跟王世堅都好可愛XD 」、「馬英九好像胡迪警長」。

▲▼網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

▲卡通化的黃捷最多網友覺得可愛。（圖／網友a88050488授權提供）

還有一群網友大推卡通化的黃捷，「黃捷沒變」、「黃捷太可愛啦！」、「黃捷真的讚」、「黃捷女神」、「黃捷好可愛」。

▲▼網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

▲鄉民最愛的韓國瑜，一個人就佔了兩個劇本。（圖／網友a88050488授權提供）

▲▼網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）

▲抗疫之戰則是我們正在經歷的當下，對抗疫情也造就新的政治人物崛起。（圖／網友a88050488授權提供）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
台灣還有「迫切危機」！　台大醫收2大咖訊息：被攻破後果難料
台中男「狂砍學霸前妻27刀」塞行李箱　伴屍3天判決出爐
快訊／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡
西園醫院稱「疫苗沒到」取消接種　北市府怒了！揭真相回應
快訊／國道1號「20車連環撞」！　現場慘況曝
國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游錫堃：紓困4.0預算有信心18日三讀　立院盡最大努力協商

「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種：無意造成困擾

高嘉瑜批北市剩餘疫苗「給權貴插隊機會」　2點建議學韓疫苗地圖

陳文茜爆已打20萬劑疫苗　他問蔡英文敢不敢公開第2類名單？

西園醫院稱「疫苗沒到」取消接種　北市揭真相怒批卸責、嚴重誤導視聽

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼：精神錯亂？

疫苗開打　六都市長「聲量」大比拚！他46.4%奪話題王

台灣政治人物「卡通濾鏡」曝光　網驚：黃捷太可愛啦！

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

飆破450人染疫亡　江啟臣轟蔡英文：妳有看到家屬跪在雨中痛哭嗎？

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

游錫堃：紓困4.0預算有信心18日三讀　立院盡最大努力協商

「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種：無意造成困擾

高嘉瑜批北市剩餘疫苗「給權貴插隊機會」　2點建議學韓疫苗地圖

陳文茜爆已打20萬劑疫苗　他問蔡英文敢不敢公開第2類名單？

西園醫院稱「疫苗沒到」取消接種　北市揭真相怒批卸責、嚴重誤導視聽

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼：精神錯亂？

疫苗開打　六都市長「聲量」大比拚！他46.4%奪話題王

台灣政治人物「卡通濾鏡」曝光　網驚：黃捷太可愛啦！

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

飆破450人染疫亡　江啟臣轟蔡英文：妳有看到家屬跪在雨中痛哭嗎？

游錫堃：紓困4.0預算有信心18日三讀　立院盡最大努力協商

揪甘心！高市疫苗開打　新興警攙扶長者幫撐傘

「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種：無意造成困擾

迪格隆傷勢無礙！下一場正常先發拚名人堂球星紀錄

潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！

打工第一份薪水買電視放老家！爸用到現在「突脫口1問題」二伯好揪心

女星大改造「帥氣中帶性感」　驚見成果興奮到出鏡

大陸神舟十二號載人太空船17日發射　3太空人名單出爐

美國主導下　「台海和平穩定」成國際政治焦點

台中箱屍案結果出爐！他「狂砍學霸前妻27刀」伴屍3天　判無期徒刑

李光洙《RM》綜藝之神陪他到最後！　「剩下人生一直在一起」成員哭慘了

政治熱門新聞

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

疫苗開打！六都市長民調曝　他奪話題王

台灣政治人物卡通濾鏡曝光　網：黃捷太可愛

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

西園醫院稱疫苗沒到　北市還原真相

疫情死亡飆破450　江啟臣怒轟蔡英文

柯P批長者搶打疫苗「習慣不改」　議員嗆未先規劃

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

呂秀蓮砲轟蔡政府破洞百出　讓台灣變海角失樂園

「單膝跪求」撤三級！他喊話：疫情已降不會回來

快訊／唐吉訶德突停業　北市府：沒有確診個案通報

菲律賓向台灣提出疫苗協助？　總統府揭真相

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

快訊／台灣三級警戒　28架共機今「群聚擾台」

更多熱門

相關新聞

狂叫外送、逛網購！她嘆疫情下開銷大增

狂叫外送、逛網購！她嘆疫情下開銷大增

三級警戒至今，民眾遵守防疫準則減少外出，或是分流在家上班，三餐則自煮或是叫外送來達到防疫效果，不過叫外送有運費要付，對於小資族負擔不小。就有一名女網友表示，雖然她是在家上班少了交通費，但其實整體「開銷也是變大」，想問問大家「疫情下，開銷變大還是變小？」引發網友們熱議。

桃園注射站爆滿！他準時到「排隊等3hrs」：沒人管

桃園注射站爆滿！他準時到「排隊等3hrs」：沒人管

心儀物件後方蓋大樓！苦主開勸：很煎熬

心儀物件後方蓋大樓！苦主開勸：很煎熬

心動林口房！當地人「拜託不要來」真相曝

心動林口房！當地人「拜託不要來」真相曝

銀行網站比搶票還難進　網曝內幕：萬海正夯

銀行網站比搶票還難進　網曝內幕：萬海正夯

關鍵字：

卡通濾鏡政治人物黃捷PTTjoke

讀者迴響

熱門新聞

張善為近況曝光！助理透露探視情形

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

新冠症狀已改變！　新排名曝光

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

「惹到他就死定了」星座Top 5

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

印度神童預言成真　英國出事了！

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

夢多爆帶新歡賣場約會全被拍

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面