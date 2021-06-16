台灣政治人物「卡通濾鏡」曝光　網驚：黃捷太可愛啦！

▲網友將台灣政治人物使用濾鏡卡通化，再製作成劇本的形式，介紹台灣的歷史。（圖／網友a88050488授權提供）



記者林彥臣／綜合報導

最近因為防疫宅在家，讓一款卡通化濾鏡的APP爆紅，許多人在社群平台上，分享自己卡通化之後的樣子。就有網友以台灣的政治人物為題材，把台灣各時期知名的政治人物卡通化，分享在PTT就可板（joke）不僅讓網友覺得相當有趣，也像是用輕鬆的方式，學習台灣的歷史。

▲在2006年的劇本，網友a88050488將侯友宜的底色設定為綠色。（圖／網友a88050488授權提供）



網友a88050488在就可板上，分享自己用卡通濾鏡做出的作品，除了把政治人物的大頭照都卡通化之外，還仿照三國志系列遊戲，把台灣各時期的政治，給予一個劇本名稱，並且簡述當時的時代背景。

▲前總統馬英九卡通化被很多網友說像是「胡迪警長」。（圖／網友a88050488授權提供）



第一個時代是台灣正式進入民主化時代的1990年代，被命名為「群雄割據」，登場人物包括總統李登輝、行政院長郝柏村、首任民選省長宋楚瑜、政治金童趙少康，民進黨創黨元老黃信介、施明德，台北市的前後任市長陳水扁與馬英九。

▲關鍵的2014年，政治人物勢力大洗牌。（圖／網友a88050488授權提供）



▲關鍵的2014年，柯文哲在「首都光榮之戰」這個劇本首度登場。（圖／網友a88050488授權提供）



之後依照時代登場的劇本依序是「紅杉軍之變」（2006年）、「馬皇中興」（2007年）、「太陽花學運」（2014年）、「首都光榮之戰」（2014年）、「中華民國保衛戰」（2015年）、「首都三強鼎立」（2018年）、「韓總外傳（上）崛起之路」（2018年）、「韓總外傳（下）星落五丈原」（2019年）、「抗疫之戰」（2020年）。

▲總統蔡英文在這個劇本中首度登場。（圖／網友a88050488授權提供）



另外網友a88050488也從一些小細節上，呈現歷史的演變，例如每個人的名字都以不同的底色，呈現不同的政治立場，其中宋楚瑜從藍色變成了橘色，說明了宋後來脫黨自立，成立親民黨；施明德也因為脫黨，所以底色從綠色變成了無黨的黑色，侯友宜因為早年被陳水扁重用而嶄露頭角，所以在2006年的底色是綠色，但是在2020年因為已經是國民黨籍的市長，所以侯的底色改成了藍色。

▲「學姐」黃瀞瑩與高嘉瑜也都被網友說很可愛。（圖／網友a88050488授權提供）



網友對此在推文中留言表示，「推推，畫風好可愛，很療癒，感覺可出動畫或電玩大作」、「做成策略遊戲吧」、「 這劇本開頭真的很有戰略遊戲的感覺，超強」、「卡通韓冰好正」、「這出遊戲感覺會賣，章節分的很像三國志」、「嘉瑜跟王世堅都好可愛XD 」、「馬英九好像胡迪警長」。

▲卡通化的黃捷最多網友覺得可愛。（圖／網友a88050488授權提供）



還有一群網友大推卡通化的黃捷，「黃捷沒變」、「黃捷太可愛啦！」、「黃捷真的讚」、「黃捷女神」、「黃捷好可愛」。

▲鄉民最愛的韓國瑜，一個人就佔了兩個劇本。（圖／網友a88050488授權提供）

▲抗疫之戰則是我們正在經歷的當下，對抗疫情也造就新的政治人物崛起。（圖／網友a88050488授權提供）

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