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社會 社會焦點 保障人權

「ＸＸ娘，是不是有武漢肺炎」　恐怖男狂嗆揮鐮刀下場曝

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲新北于男與江男互不認識同時在廣東粥店用餐，豈料于男竟走向江男座位旁嗆「你是不是有武漢肺炎」下秒持鐮刀作勢揮砍。（圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

于男與江男互不認識，同時於新北市淡水區廣東粥內吃粥，豈料于男突走向江男座位旁，手指「幹X娘，你是不是有武漢肺炎」接連罵一串台語髒話；江男正感莫名其妙時，于男竟走向店外從機車裡拿出一把生鏽鐮刀，朝江男作勢揮砍，並嗆「你給我出來！」江男心生畏懼並報警處理。士林地檢署依妨害名譽等罪將于男提起公訴。

事發於今年3月1月20時許左右，江男與陳姓友人坐在座位上用餐，沒想到陌生人于男竟走向他們座位，對江男辱罵「幹X娘，你是不是有武漢肺炎」、「怎麼可以對著別人咳嗽，幹X娘你有沒有禮」，並接續公然辱罵一連串髒話，整間店都聽見于男咆哮。

瘋狂的于男此刻又走出店外，從自己的機車置物箱拿出1把橘色握柄生鏽鐮刀，並走回距離江男座位約4公尺，作勢想衝向江男揮砍，不斷嗆「你給我出來」等語，過程中店內其他人不斷阻擋制止，心生畏懼的江男並報警處理。

于男警詢、偵查時表示「我是有罵髒話啊！但我只是拿生鏽鐮刀要去五金行重新買一個」，並強調沒有要砍江男。檢方根據江男指訴與陳姓友人證詞及廣東粥店內與店外監視器，認定于男涉嫌恐嚇危害安全罪及公然侮辱，犯意各別，建請法院分論併罰。

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