三重雙胞胎兄弟捷運站口「惡作劇猛咳嗽」追妹子跑　她嚇慘狂奔

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區為疫情熱情，民眾齊心抗疫的同時竟有人以染疫開玩笑！一對雙胞胎張姓兄弟12日11時許在捷運徐匯中學站外追逐一名年輕女子，並近距離朝女子咳嗽，女子氣得在爆料公社PO文痛斥，警方網巡發現後積極偵辦，隔日通知住在三重兄弟倆到案，他們雖坦承是因好玩惡作劇，警方仍依社維法裁罰，並通報衛生單位查核，如有無違反傳染病防治法則建請重罰。

▲雙胞胎兄弟突竄下樓梯狂咳嗽，被害女嚇得轉身就跑。（圖／翻攝自爆料公社）



被害女子透過友人表示，11日當日她在徐匯捷運站2號出口的公車站牌，突然一名男子朝她靠得非常近，並戴著口罩轉向她狂咳嗽，當下嚇到立刻跑走，不料又有一名男子竟然又追上來，二次朝著女子狂咳，女子事後通報捷運局，並調閱監視影像。

被害人聲稱，在疫情前就曾在同一個地點被其中一名男子大吼，當時由於太過害怕，沒有報案就直接逃跑，此次聯繫捷運局後被告之2名男子疑似為雙胞胎，平時就會坐在捷運站出口的樓梯，但沒聽聞他們會惡意對人咳嗽。

蘆洲警方雖未接獲報案，仍積極展開調查，並主動調閱相關監視器鎖定犯嫌身份，確認為三重區的31歲張姓雙胞胎兄弟，於13日通知到案說明。該兄弟檔表示並未有咳嗽、發燒等症狀，僅是因好玩才惡作劇，雖然被害女子暫未提告，淡疫情期間這樣的惡作劇有恐慌的可能，警方仍將該行為依社會秩序維護法第63條1項6款裁處，更將該行為依法通報予衛生機關，審查有無違反傳染病防治法，以嚴正執法方式，遏止此類行為再次發生。

▼兄弟檔其中一人被被害女子拍下。（圖／翻攝自爆料公社）



▼惡作劇咳嗽兄弟檔被蘆洲警方帶回偵訊。（圖／記者陳豐德翻攝）

