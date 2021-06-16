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國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

蔡英文早在2020年2月前往高端視察，與總經理陳燦堅認真討論疫苗相關事宜，顯然相當關心該廠研發進度。（圖／總統府提供）

▲蔡英文早在2020年2月前往高端視察，與總經理陳燦堅認真討論疫苗相關事宜，顯然相當關心該廠研發進度。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT 

台灣新冠疫情死亡人數逼近500人，致死率高於全球，面對國人打不到疫苗的深深憂慮，蔡政府一面推稱買不到疫苗，一面又冷淡對待有意協助採購疫苗的企業團體，卻情有獨鍾國產的高端疫苗。

醫藥界盛傳，國光在疫苗研發上，原本領先高端，後卻疑因試驗基準不公而慘遭淘汰，心灰意冷地轉往國外發展二代疫苗；目前與高端同處第二期試驗的聯亞，則只是「陪榜」角色，所提的第三期試驗替代方案，早已遭衛福部漠視擱置，只好遠走印度和巴西另闢新局。

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即使外界紛紛纋擾，六月十日，「高端疫苗生物製劑股份有限公司」（高端）仍毫無懸念地宣布新冠疫苗第二期臨床試驗解盲成功，並向衛福部申請EUA。隔天，立委高虹安質詢衛福部長陳時中時指出，衛福部食藥署公布的EUA評估標準，宣稱參照FDA的標準，卻刪除其中檢視「保護力」的項目，她要求確實遵守美國的標準，才能符合總統蔡英文對「有效」疫苗的要求。

然而，陳時中答詢皆以「依據科學資料」顧左右而言他，還扭曲高虹安「沒有把保護力納入考題」的質疑，直說如果只是在意評分標準的高低，「你要把考卷訂到一百分、一百零一分也不是問題。」陳時中實問虛答更引發外界訾議，未來高端疫苗的EUA審查會恐淪為橡皮圖章，只是在戲台上跑一段龍套罷了。

事實上，國內醫藥界早就盛傳，雖然中央流行疫情指揮中心三番兩次宣示「疫苗把關過程絕對公平」，蔡政府偏愛高端卻屢屢溢於言表。一名醫藥界人士舉例，「國光生物科技股份有限公司」（國光）算是國內疫苗生產老字號，原本在新冠疫苗上研發取得前期領先，後來在第一期臨床試驗失利後，國光高層察覺國產疫苗研發過程「水太深」，決定放棄國內補助案不玩了，自行到國外進行實驗。

高端疫苗股價近日戲劇化地「上沖下洗」，令投資人議論紛紛。（圖／報系資料照）

▲高端疫苗股價近日戲劇化地「上沖下洗」，令投資人議論紛紛。

疫苗採購一團謎

新冠疫情爆發後，蔡政府陸續編列215.5億元特別預算，計劃採購3,000劑疫苗，可供60％國人施打。衛福部次長薛瑞元指出，截至目前已簽約採購近2,000萬劑疫苗，包括1,000萬劑AZ、505萬劑莫德納，以及透過COVAX平台取得476萬劑。

據悉，該批1,000萬劑AZ的生產地多為泰國與印度，台灣苦等數月卻遲遲不來，對此，總統蔡英文解釋，泰國和印度的疫情比較嚴重，所以疫苗優先給當地民眾使用，導致供貨吃緊，不過，泰國政府發言人卻表示，曼谷當局並未阻擋疫苗出口。此外，面對立委質疑不出貨有無違約問題？衛福部等相關單位一時之間都答不出來；民進黨立委范雲甚至主張以「不存在」的《政治檔案法》，將採購過程列為機密檔案而貽笑大方，還遭行政院長蘇貞昌公開打臉。

為了達到更完整的疫苗覆蓋率，衛福部近日規劃再加購1,500萬劑疫苗，預算約126億元，若加上原已編列的預算，整體疫苗預算高達近350億元。隨著預算愈高，採購謎團也愈大，難怪台北市長柯文哲嗆聲，只見疫苗預算，卻沒有疫苗，豈不奇怪。

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