LIVE／全台大規模施打疫苗首日　蔡英文16：30發表重要談話

記者陶本和／台北報導

全台各縣市15日啟動大規模疫苗施打工作，總統蔡英文預計下午4時30分，於總統府針對當前疫苗施打與防疫工作發表重要談話。

日本贈台的124萬劑AZ疫苗於15日正式開始接種，上午各縣市施打的狀況也陸續傳出；台北市長者經過13、14日兩天的預約後，15日、16日依照簡訊通知時間，前往指定地點接種，不過在安排上仍有改進之處，不乏老人家在大太陽底下排隊等候，讓北市府備受指責，而台北市長柯文哲在下午記者會上，也承諾針對預約系統進行調整與改進。

在高雄市方面，接獲中央配送的9.1萬劑疫苗，15日輪到社區87歲以上長輩開打，首波約3.1萬人。在施打過程中，被視察的高雄市長陳其邁發現有安排不妥當之處，當場怒飆局處首長，下令即刻改進，將社交距離再拉大；不過，高雄市也被媒體捕捉到，在施打現場，還安排樂團演出，讓等候的老人家能放鬆心情。

對於高雄的施打安排，台大醫師石崇志表示，當別人還在喊「中央突襲」，高雄就已經做好萬全準備；當別人喊口號「又老又窮」，市長卻是迅速付諸行動，不忘顧及偏鄉地區，「特權」照顧這些長輩，讓他忍不住直呼「陳其邁太過分了！」

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

