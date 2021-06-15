　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東首波8000劑疫苗開打　全國唯一採電話、網路雙軌預約

▲▼ 台東首波8000劑疫苗今開打，是全國唯一採雙軌全面預約制。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東首波8000劑疫苗今開打，是全國唯一採雙軌全面預約制。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣首波8000劑AZ疫苗今(15)日早上8點起，在縣立體育館、靜思堂及各鄉鎮衛生所共17處疫苗快打站同步開打，縣長饒慶鈴表示，台東是全國唯一採雙軌預約制，民眾透過電話、網路預約，雖然程序較爲複雜，但透過預約制可以完整掌控願意施打數，有利於精準分配數量外，更可以做到分艙分流，避免多人群聚，同時大幅降低現場不可確定的因素。也特別感謝台東各鄉鎮村里鄰長們大力的協助，讓預約制度能夠順利執行。此次8000劑疫苗施打完畢後，縣府會立刻申請撥補下一批疫苗，服務每一位願意施打的鄉親。

▲▼ 台東首波8000劑疫苗今開打，是全國唯一採雙軌全面預約制。（圖／台東縣政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 台東首波8000劑疫苗今開打，是全國唯一採雙軌全面預約制。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東首波8000劑疫苗今開打，是全國唯一採雙軌全面預約制。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，台東市2處快打站預計兩天可提供約6000位民眾施打，為加快報到順序，減緩等待，台東也是全台唯一使用手機簡訊通知每一位預約成功的民眾施打時間及地點，現場報到也可使用QR code報到，避免人群群聚。且經過漏夜統計，此次疫苗施打，台東年長者疫苗施打比例非常高，佔預約量8成。考

量台東幅員廣闊，地形狹長，雖僅8000劑疫苗，但全台東同步提供每一鄉鎮皆一施打地點，共17處施打站供民眾預約使用。也因為受分配到的疫苗數量有限，所以事前拜託縣內的每一位村里長「事先調查在籍及不在籍長者」施打願意，以便為預約制做疫苗母數分配，減少人流、減少群聚、減少不確定性，讓得來不易的疫苗能在短時間做最好的分配。

另外，饒慶鈴強調，雖然中央因應疫情變化疫苗政策來的較急迫，但為了讓台東縣75歲以上長者大多能順利施打到疫苗，事前不斷縝密的做行政規劃與準備。此批疫苗施打完畢後 縣府也將積極向中央爭取疫苗，待中央第二次配給疫苗後再開放施打，讓全縣民的施打率都能提高。

►防疫期間搶優惠

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~2
今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔
獨／女星領紓困金挨罵「怎麼有臉」　她揭藝人真實收入

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

補助社區篩檢站50台PCR檢驗機！快篩陽性者今起可就近採檢「快速PCR」

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

三級警戒持續「觀光業產值蒸發1280億」　這行收入掛零1年半

「黃金小莓果」營養大贏蘋果　挑選秘訣曝：外型飽滿勻稱

LIVE／日本將對台灣「加碼提供疫苗」！陳時中最新說明

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

補助社區篩檢站50台PCR檢驗機！快篩陽性者今起可就近採檢「快速PCR」

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／趨緩？今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」

風格私廚開張！西莎X LE CREUST 首創「寵物濾鏡」　私藏大禮＆滿額贈大方送

52.6萬交通運輸人員「優先打疫苗」　交部首批只分配到3.5萬劑

台中榮總貼心照顧腎友　「宇美町式」施打疫苗+專人追蹤

挺過兒染疫亡煎熬　彰化白牌司機94歲母看淡打疫苗

三級警戒持續「觀光業產值蒸發1280億」　這行收入掛零1年半

「黃金小莓果」營養大贏蘋果　挑選秘訣曝：外型飽滿勻稱

LIVE／日本將對台灣「加碼提供疫苗」！陳時中最新說明

台股收在17371點！高端漲停殺到跌停再翻紅　收盤漲2.72%　　

補助社區篩檢站50台PCR檢驗機！快篩陽性者今起可就近採檢「快速PCR」

幕後／陳秀熙增援侯友宜關鍵原因曝光！ 「第2感染區」才是疫情決戰點

王思佳懷胎7月「細肩帶現身」四肢超細！正面被拍…友驚：布蓋不住了

全台陷入疫苗焦慮　謝金河以「水庫進水」比喻：天無絕人之路

Google開放Workspace免費用　稱家戶必備「民主討論利器」

在家防疫悶壞了？水果四選一測煩躁程度　網驚：有準！

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

遊戲拚跨界！微軟Xbox發表冰箱、華碩ROG推出泡麵　宏碁掠奪者有能量飲料

沒了旅客！武陵農場生態大爆發　再度出現「稀有野生動物」

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

生活熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

醫：要做三件事才可能終結疫情

菲律賓要我國產疫苗！「台灣EUA過了就直接打」　陳宗彥回應了

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

高雄疫苗開打動線亂！陳其邁怒飆2局長

打國產疫苗能不能出國玩？　高端高層說話了

他曝越南現況「控制疫情1關鍵」：台灣人太樂觀

「就要重回平靜生活了」　醫：端午節是台灣反攻D-Day

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

梅雨滯留鋒回來了！南北徘徊5天　降雨不亞於前2波

更多熱門

相關新聞

台中AZ疫苗開打　長者一早就來排隊

台中AZ疫苗開打　長者一早就來排隊

台中市今起為85歲以上長輩注射疫苗，長者注射情況良好，但黎明國中有照服員資料與現場資料不吻合，導致情況稍微混亂。而太平國中快打站不到7點半就有長者排隊等著施打，開打1小時就有近100人接種。另外，中國醫藥大學附設醫院今天準備1000劑莫德納疫苗給醫事孕婦施打，今天約有150位醫護孕婦預約。

75%酒精沒標保存期限　台酒解答

75%酒精沒標保存期限　台酒解答

「孩童家庭防疫補貼」上路！18日可直接到ATM領1萬

「孩童家庭防疫補貼」上路！18日可直接到ATM領1萬

即／日外相：將對台灣追加提供疫苗！

即／日外相：將對台灣追加提供疫苗！

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

關鍵字：

AZ疫苗預約新冠肺炎本土疫情雙軌

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

醫：要做三件事才可能終結疫情

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

賈永婕究竟有多強？婚紗王國「只花2年千萬回本」

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面