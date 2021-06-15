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防疫用75%酒精沒標示保存期限　台酒解答「這2款」都不用

記者黃翊婷／綜合報導

全國防疫三級警戒延長至6月28日，口罩、酒精等防疫物資需求量依舊很高，但近期有民眾發現，買到的台灣菸酒75％酒精瓶身上沒有標示保存期限，只有裝瓶日期，因此感到很疑惑。其實台酒早在去年2月就曾公告解釋，防疫用75％酒精是防疫期間做為清潔使用，非屬酒類產品，且容器為玻璃瓶，故無須標示保存期限。

台酒回應防疫酒精沒有保存期限問題。（圖／翻攝自台酒官網）

▲75％酒精沒有標示保存期限的原因。（圖／翻攝自台酒官網，下同）

對於民眾疑惑為何販售的酒精沒有標示保存期限，台灣菸酒公司曾解釋，95％優質酒精屬於酒類產品，依據《菸酒管理法》、《酒類標示管理辦法》規定，無須標示保存期限；而防疫用75％酒精是防疫期間做為清潔使用，非屬酒類產品，且其容器為玻璃瓶，故無須標示保存期限。

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台灣菸酒公司也提醒，75％酒精高度易燃，還是具有危險性，請民眾妥善保存於陰涼且通風的環境，並蓋緊容器，遠離火源、火花以及火焰，也不要囤貨，以免造成危險。

台酒回應防疫酒精沒有保存期限問題。（圖／翻攝自台酒官網）

▲玻璃瓶顏色不一樣。

另外，近期也有民眾發現台灣菸酒公司生產的300ml玻璃瓶裝75％酒精的外觀顏色不一樣。台灣菸酒公司表示，顏色較淺的是自製瓶支，較深的則是委制瓶支，但內容物品質還是一樣的，民眾可以安心使用。

至於防疫期間要如何正確使用酒精清潔消毒，才能確保病毒不上身。中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音提醒，噴完酒精之後，必須等待30秒至1分鐘才算真正消毒完成，如果一噴完就馬上觸摸該物品，還是有可能導致病毒間接進入人體。

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