「台灣圖書館之母」王秋華辭世！享壽96歲　藝術家阮慶岳發文悼念

▲「台灣圖書館之母」建築師王秋華辭世。（圖／翻攝國藝會）

記者閔文昱／綜合報導

有「台灣圖書館之母」之稱的王秋華驚傳辭世，享耆壽96歲。她曾獲頒發中華民國傑出建築師獎、第21屆國家文藝獎，也是首名獲得建築類獎項的女建築師。14日王秋華過世消息獲證實後，文壇人士、藝術家阮慶岳也在在臉書發文，「很震驚，與她似親似遠的交遊，是我永遠不能忘懷的！」

王秋華14日下午2時逝世於台北市仁愛醫院，據了解為心臟衰竭。她是台灣戰後第一代建築師，其設計強調美學與工藝必須建立於人性關懷的基礎，作品富含人文價值，對周遭環境敏感且尊重自然，呈現出率真樸實的建築美學，尤以圖書館建築對台灣貢獻卓著，被譽為台灣圖書館之母。

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▲王秋華設計的中原大學張靜愚紀念圖書館。（圖／翻攝潘冀聯合建築師事務所官網

王秋華在1979年返台定居，並在1983至1985期間設計了首個大型項目「中原大學張靜愚圖書館」，充分體現了她對空間感的敏銳度，奪得內政部建築節約能源優良設計獎及台灣省政府優良建築設計獎。

王秋華在往後三十年間，設計了多個大型並屢獲殊榮的項目，包括「國立彰化師範大學圖書館」、「中國文化大學創辦人紀念圖書館」、「國科會精密儀器發展中心」、「臺中榮民總醫院研究大樓」等，除了為台灣設計了多個圖書館之外，她亦推動在台灣的大學建設現代的圖書館。

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