LIVE／北市增42例確診！85歲長者明疫苗開打　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布，新增185例新冠肺炎確診案例，以新北市98例最多，其次為台北市42例，另確診個案中新增15例死亡。台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心14日表示，新增185例本土病例，為83例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月28日至6月13日。個案分佈以新北市98例最多，其次為台北市42例，基隆市14例，桃園市10例，苗栗縣7例，花蓮縣4例，彰化縣及新竹縣各3例，宜蘭縣2例，台中市及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市45例中，37例為已知感染源、5例關聯不明、3例調查中。

指揮中心說明，新增15例死亡個案，共計為男性9位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月8日，確診日介於5月18日至6月13日，死亡日介於6月5日至6月13日。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統爭議、黃珊珊未接指揮中心指揮官陳時中電話、台大化學系學生確診、北市稱公會造冊採信任制難查證等事情做回應。

▼柯文哲。（資料圖／北市府提供）