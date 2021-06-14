台灣買廣告謝日本送疫苗　矢板明夫：網友超感動說要買爆鳳梨

▲產經新聞13日有2張全版廣告都是由台灣人買下。（圖／翻攝自產經新聞）

記者黃巈禾／台北報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，讓台灣民眾感動，130家台灣企業與團體集資在日媒《產經新聞》刊登2張全版致謝廣告，大讚患難見真情。產經新聞台北支局長矢板明夫表示，有日本網友留言感動流淚，也有人說要出門買鳳梨。

產經新聞台北支局長矢板明夫，14日接受資深媒體人周玉蔻專訪時指出，在日本迴響很大，自從廣告刊出後，台灣登報感謝台灣就成了日本網站最熱門的話題一，許多人都在產經新聞上留言表示「一打開報紙，胸腔中一片溫暖」，還有人說「感動的留下眼淚」。

矢板明夫提到，日本多年以來幫助很多國家，但收到這麼明顯的感謝很少，因此，大部分日本人認為，幫助台灣疫苗是一件很好的事情，是很有成就感的事情，還有人說「今天什麼事也不做，要出去買台灣的鳳梨」，這是台日之間非常好的互動。

矢板明夫提到，日本政要方面，自民黨外交部會會長佐藤正久過去是自衛隊出身，也是這次推動送給台灣疫苗最主力的政要人物，昨天在推特表示，對於台灣感謝廣告很感謝；此外，昨天晚上安倍晉三弟弟、防衛大臣岸信夫也在推特上分享台灣的感謝廣告，台灣將近130個企業和團體在日本刊登廣告，對於日台關係，有一個非常強而有力的推動。

▼台灣企業與團體集資刊登廣告感謝日本捐贈疫苗。（圖／取自FB／Emmy追劇時間）

