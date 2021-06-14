　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

顧客摔碗與店家對罵拉扯　只因「魚香茄子飯沒有魚」

▲一名顧客因「魚香茄子飯」裡沒有魚與店家大打出手。（圖／翻攝新聞坊）

▲一名顧客因「魚香茄子飯」裡沒有魚與店家大打出手。（圖／翻攝新聞坊）

記者魏有德／綜合報導

一名顧客5日前往杭州的餐館用餐，點了一道「魚香茄子飯」，餐點上桌後，這名顧客發現飯裡沒有魚，憤而找店家前來理論。店家解釋後，這名顧客仍不滿意，憤而將餐點算掃到地上，還激動的與老闆娘發生拉扯，最後雙方被警方帶回，由店家賠償200元人民幣給顧客，平息這場風波。

▲雙方爭吵過程中，顧客將擺在桌上的餐點掃到地面上。（圖／翻攝新聞坊）

▲雙方爭吵過程中，顧客將擺在桌上的餐點掃到地面上。（圖／翻攝新聞坊）

《新聞坊》報導，店家周大姐表示，我們杭州的燒法都是這樣子，裡面就是肉絲、香菇絲，用紅燒魚的燒法來燒這個茄子，就叫魚香茄子，「但這名顧客一直堅持不吃肉。」

▲警方到場後，雙方仍就魚香茄子飯有肉沒有魚而爭執不休。（圖／翻攝新聞坊）

▲警方到場後，雙方仍就魚香茄子飯有肉沒有魚而爭執不休。（圖／翻攝新聞坊）

這名顧客先是好聲好氣地提到，「我不吃肉，要不你幫我重新做一碗。」但周大姐認為是這名顧客不講理。雙方因此對於魚香茄子怎麼會有豬肉而引發爭執，火氣也就隨之越來越大。這名顧客動手將餐點掃到地上後，周大姐便和她互相怒罵，甚至動手拉扯，最後只能由警察帶回派出所調解。

據了解，「魚香」為川菜的一種調味方式，魚香味不是來自魚的本身，而是由泡椒、蔥、薑、蒜、糖、鹽、醬油等調味料製成，為川菜的特色料理之一。以往不少川菜師傅會在此前，有人會在泡椒罈裡加入一尾活鯽魚提味，經過手藝改良後，不少師傅不再加魚也能做出「魚香」菜品。

ET快訊
JKF女郎赴美打疫苗！　「在車上就可打」還領禮物：跟得來速一
全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

湖北菜市場氣爆「死者再更新」　官方證實25人死亡

殺人犯躲精神病院「裝聾作啞」　忍不住聊天敗露「竟已潛逃16年」

G7峰會首提台海和平　中駐英使館：中國必須統一也必然統一

廣東台山核電廠傳「放射物質外洩」　陸官方：各項指標正常

海思智慧手機處理器出貨量降8成　華為董事：無法生產也不會裁員

百年黨慶前北京管制趨嚴　民警敲門查居住登記

來警局喝杯咖啡！　杭州拱墅公安旗下派出所「特色咖啡店」爆紅

TCL創辦人：大陸解決高階晶片問題「至少需要5年」

食品廠2員工掉進廢水池！4同事搶救援「6人共赴黃泉」

陸副外長：中共與其他共產黨不同「不是又一個蘇共」

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

換我守護你 感謝醫護最前線

輔大音樂才女拍居家跳傘片爆紅　網見「幕後花絮」笑翻：悶瘋了XD

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

湖北菜市場氣爆「死者再更新」　官方證實25人死亡

殺人犯躲精神病院「裝聾作啞」　忍不住聊天敗露「竟已潛逃16年」

G7峰會首提台海和平　中駐英使館：中國必須統一也必然統一

廣東台山核電廠傳「放射物質外洩」　陸官方：各項指標正常

海思智慧手機處理器出貨量降8成　華為董事：無法生產也不會裁員

百年黨慶前北京管制趨嚴　民警敲門查居住登記

來警局喝杯咖啡！　杭州拱墅公安旗下派出所「特色咖啡店」爆紅

TCL創辦人：大陸解決高階晶片問題「至少需要5年」

食品廠2員工掉進廢水池！4同事搶救援「6人共赴黃泉」

陸副外長：中共與其他共產黨不同「不是又一個蘇共」

CP3合約NBA最爛？他重返西冠打臉酸民　金塊主帥：史上最佳控衛

王柏融跟吳念庭同日開轟不互噹　對決宋家豪很想偷笑

吳念庭「美聲」打招呼　迎來最後一場交流賽：會繼續努力！

陸選秀《街舞4》導師「全是KPOP偶像出身」！　韓網酸爆：貴國沒人才？

最想對決學長江少慶　楊竣翔爆料他國中時期的驚人傳說

為增重吃到快吐？台東大學楊竣翔養成游擊砲報選秀

網友無情批評　王柏融當做是給他們很大的樂趣

還原與約基奇口角衝突　布克：我認為他不是惡意的

嬌生疫苗受汙染「銷毀200萬劑」　南非廠加速生產

金剛第一次立蛋成功！　炫耀樂喊「站起來了」…釣出小嫻超閃回應

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

大陸熱門新聞

湖北氣爆死者再更新　官方證實25人死亡

CNN：廣東台山核電廠發生「放射物質外洩」

吃了一次半熟魚片！他左肝被掏空塞爆蟲卵

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

G7公報點名台港議題　環時回嗆：中國人不吃這一套

殺人犯躲精神病院「裝聾作啞」忍不住聊天敗露

上海復星：台灣採購BNT疫苗「只能找我」

G7峰會首提台海和平　中駐英使館：中國必然統一

母親帶10歲兒子進女更衣室！惹眾怒反嗆：就妳怕被看

食品廠2員工掉進廢水池！4同事救援卻共赴黃泉

TCL創辦人：陸解決高階晶片問題「至少5年」

男童進女更衣室起生理反應！女網友怒PO不堪畫面

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

陸火星車「祝融號」回傳最新地表影像

更多熱門

相關新聞

烤魚太犯規！暖心推出冬季麻油口味

烤魚太犯規！暖心推出冬季麻油口味

「麻辣烤魚」是川菜中具特色的料理之一，近年在台灣相當火紅，光看料理的外貌就能引發食慾，吃起來更是香辣可口，尤其是冬季時，能吃上麻麻辣辣的烤魚會非常超級幸福，近期有業者更推出符合台灣口味的麻油烤魚，立刻吸引大批民眾前往嘗鮮。

聯動海外餐廳　成都舉行亞洲美食節

聯動海外餐廳　成都舉行亞洲美食節

台中浮誇歐風川菜館　吃飯還能拍美照

台中浮誇歐風川菜館　吃飯還能拍美照

最正點的創意川菜在通化商圈

最正點的創意川菜在通化商圈

國賓祭川味搶客　父親周開跑業績估增二成

國賓祭川味搶客　父親周開跑業績估增二成

關鍵字：

魚香茄子川菜魚香

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

端午禁忌「男女不宜行房」！

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

JKF女郎赴美打疫苗！停車場就可打：跟得來速一樣

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

別只搶泡麵！12款「超耐放蔬菜」必買

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

BTS師弟打斷發言！娜璉驚「瞪大雙眼」

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面