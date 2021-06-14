顧客摔碗與店家對罵拉扯　只因「魚香茄子飯沒有魚」

▲一名顧客因「魚香茄子飯」裡沒有魚與店家大打出手。（圖／翻攝新聞坊）

記者魏有德／綜合報導

一名顧客5日前往杭州的餐館用餐，點了一道「魚香茄子飯」，餐點上桌後，這名顧客發現飯裡沒有魚，憤而找店家前來理論。店家解釋後，這名顧客仍不滿意，憤而將餐點算掃到地上，還激動的與老闆娘發生拉扯，最後雙方被警方帶回，由店家賠償200元人民幣給顧客，平息這場風波。

▲雙方爭吵過程中，顧客將擺在桌上的餐點掃到地面上。（圖／翻攝新聞坊）

《新聞坊》報導，店家周大姐表示，我們杭州的燒法都是這樣子，裡面就是肉絲、香菇絲，用紅燒魚的燒法來燒這個茄子，就叫魚香茄子，「但這名顧客一直堅持不吃肉。」

▲警方到場後，雙方仍就魚香茄子飯有肉沒有魚而爭執不休。（圖／翻攝新聞坊）

這名顧客先是好聲好氣地提到，「我不吃肉，要不你幫我重新做一碗。」但周大姐認為是這名顧客不講理。雙方因此對於魚香茄子怎麼會有豬肉而引發爭執，火氣也就隨之越來越大。這名顧客動手將餐點掃到地上後，周大姐便和她互相怒罵，甚至動手拉扯，最後只能由警察帶回派出所調解。

據了解，「魚香」為川菜的一種調味方式，魚香味不是來自魚的本身，而是由泡椒、蔥、薑、蒜、糖、鹽、醬油等調味料製成，為川菜的特色料理之一。以往不少川菜師傅會在此前，有人會在泡椒罈裡加入一尾活鯽魚提味，經過手藝改良後，不少師傅不再加魚也能做出「魚香」菜品。