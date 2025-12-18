工程完工卻沒配套！　議員質疑金門觀光處「只做半套」

▲金門縣議員王秀玉觀光處只做半套使金沙鎮成為「經過地」 。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第六屆第二次定期會今日進行縣政總質詢議程，王秀玉議員針對金沙鎮的整體觀光發展環節質詢觀光處長許績鑫，王秀玉特別指出觀光處在營造金沙鎮的觀光，雖然有做了沙美老街修復、沙美市場改建、金沙戲院修繕、沙溪青年住宅、陽宅老街活化等項目，但是工作做完之後呢？卻沒有營運內容、沒有店家與人潮、沒有交通串聯，讓金沙鎮陷入只是「經過地」的窘境，並遭求觀光處除了設施之外也要帶入生活與產業，為金沙觀光注入活力。

王秀玉表示，雖然現在金沙鎮定位在那個興建大佛園區那邊，但是它的定位是宗教園區而不是觀光園區，我們要如何引進遊客來到沙美，一定要有一個亮點，例如要增加共融式公園或是其他的觀光景點。許績鑫回應，金沙地區目前除了沙美老街以外，現在也正在盤點整體觀光資源，規劃除了大佛園區、慈濟基金會等，而共融式公園目前正在橫向聯繫民政處處理，王秀玉議員不滿的指出，還要橫向聯繫？這部分應該要由觀光處主導。

王秀玉進一步表示，金沙要留住遊客，就是要有一個能夠讓全家大小，尤其是我們現在推的那個「親子旅遊」，共融式公園其實是很重要的，他也舉例馬祖芹壁村等成功觀光景點案例，讓遊客來有「非來不可」的理由，許績鑫回應，金沙鎮現在的觀光發展規劃，是相對性對整體的，其中包含用文史展現成展板之外呢，它還會有相對性的一個活動。比如說觀光處預計在明年1月24日舉辦的「金門馬拉松」活動增加類似對於金沙地區的這種文創或者是市集的這種展演的部分出來，藉以行銷金沙鎮的觀光。