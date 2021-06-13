「救命神器」神在哪？亞東戰神醫出面揭密：對病人是福音！

▲張厚台醫師揭密HFNC的重要性。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣疫情爆發醫療資源緊繃，藝人賈永婕日前募資6804萬購買有「救命神器」之稱的「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」，共252台火速送往全台各醫院，獲得各界好評。許多人也相當好奇「救命神器」究竟為何？對此，亞東醫院「抗疫戰神」張厚台醫師也出面揭密，HFNC造成全台醫院瘋搶的原因。

賈永婕13日晚間在臉書分享，她實際詢問張厚台醫師，「為什麼HFNC是救命神氣？」對此，張厚台醫師解釋，目前氧氣支持有很多種，不過HFNC是目前「非侵入性」氧氣支持最高階、也是最高流量的，比起一般氧氣支持的流量高很多，對於一般接近呼吸衰竭、要插管的病人非常管用。

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張厚台醫師指出，非侵入性的治療還有另外一種面罩型的方式，但很容易造成飛沫傳染，病人戴在臉上也會非常不舒服，「所以我們現在用的這種是病人比較能承受的高流量氧氣支持，戴起來也比較舒服。」

張厚台醫師也透露，一旦病人需要插管，其實就會對醫療人員風險非常大，「所以如果可以有這樣的機器，對病人來講是一個福音，對我們來講危險性也可以稍稍降低。」

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