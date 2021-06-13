確診男救一家老小！隔離後退燒「謹慎自驗」仍確診　控10+7：破口

▲男子經過「10+7」的10天隔離後，自行再去篩檢，發現仍然確診。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

為顧及醫療量能的承受度，指揮中心將隔離政策改為「10+7」，只要10天後症狀緩解，無須採檢可解除隔離返家。對此，台北一名確診男子表示，家中有老幼婦孺，為求謹慎才會在解除隔離後自行篩檢，但CT值竟是26，等同還是確診狀態，若真的返家待7天後果恐不堪設想。

男子表示，他5月21日發燒後快篩陽性，直接入住防疫旅館，每天測量血氧及體溫，直到25日PCR檢測出爐為確診。因此，他依照「10+7」規定隔離到6月8日，也因當下沒有發燒，不用篩檢就可以直接返家進行居家隔離。

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「我覺得是一個蠻大的破口」，男子說，家中有11個月大的嬰兒及60多歲的媽媽，因此他解除隔離的當下為求謹慎，才會再做PCR檢測，沒想到回家後於9日晚間得知CT值為26，屬於陽性確診，再次入住防疫旅館。

▲▼男子擔憂「10+7」成為防疫破口，許多人會無發燒卻處於確診狀態回家。（圖／東森新聞）



男子認為，他需要重複再隔離17天，除了讓他感到不方便、浪費醫療資源之外，也對一般民眾很危險，且第一個受害的一定會是他的家人，「得知當下心情蠻差的，若這樣傳染給家人是很恐怖的一件事情」。

對此，指揮中心表示，現行的「10+7」是專家研議結果，一般來說CT值在27左右不具傳染力，但是否該修正堆定會再與專家討論研議。

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