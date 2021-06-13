廣西「千年古樹荔枝」1顆要價300元　官方認證：樹齡真破1500年！

▼千年古荔樹生出的荔枝一顆要價68元人民幣，但仍有許多人購買。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

荔枝產季到來，廣西靈山近日出現一款由「千年古荔樹」生出的天價荔枝，一斤（約500公克）要價888元人民幣（約3841元新台幣），一顆也要68元人民幣（約294元新台幣），在網路上引起許多討論。

根據陸媒報導，承包「千年古荔樹」的商人黃先生表示，古荔樹是靈山縣的文物保護對象，已經有1500多年歷史，上面生長出來的荔枝肉更脆，而且很清甜，沒有一般荔枝的澀味。

▼古荔樹生長出來的荔枝與一般荔枝看起來並無不同。（圖／翻攝澎湃新聞）



黃先生提到，自他懂事起，「千年古荔樹」就屬於他們家族，今年他們更是承包了下來，進行荔枝樹的管理與荔枝的販賣，「去年結了1100多斤的荔枝，今年大概也有400斤左右。」

黃先生指出，目前已經有人訂下300多斤的荔枝，估算下來，樹上剩下的荔枝大約只剩下100斤不到，「訂購荔枝的有本地人，但更多是外地人開車來買，也有人特別過來看，只買了一點點嚐鮮。」

對於天價荔枝的情況，靈山縣政府的工作人員表示，靈山確實有一顆「千年古荔樹」，是保護單位，但「888元一斤、68元一顆」的價格是比較特殊，可能是針對「網紅樹」的炒作價格，不然一般情況下，昂貴點的荔枝一斤也只要8元。

▼古荔樹是當地政府的保護對象。（圖／翻攝澎湃新聞）

