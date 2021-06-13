打莫德納輝瑞疫苗現罕見心臟疾病！美急調查800例　日本證實有7例

▲全球各國搶打新冠疫苗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

各國陸續出現接種者施打後發生心肌炎或心包膜炎的案例。美國聯邦官員現正調查近800例個案，已知多為年輕男性，曾打輝瑞或莫德納疫苗。此外，日本政府也證實，有7人接種輝瑞疫苗後出現類似症狀。

紐約時報報導，美國官員10日疫苗安全會議數據顯示，截至5月31日共計將近800人出現相關罕見心臟疾病，其中216人施打第一劑時發生、573人則在接種第2劑時出現。

雖然現階段尚未證實上述症狀與疫苗有關，大多數患者病情輕微，且專家也認定施打疫苗的好處遠遠高過這些併發症風險，但部分研究人員擔憂，有超過一半的個案年齡落在12歲至24歲之間，而此族群僅佔已接種的9%。美國疾病管制暨預防中心顧問團將在18日召開會議，討論新冠疫苗與潛在併發症心肌炎、心包膜炎之間的關係。

此外，根據日本放送協會消息，日本厚生勞動省目前已經證實境內有7人接種輝瑞疫苗後出現心肌炎。

統計數據顯示，截至5月30日已有976萬人施打輝瑞疫苗，7人出現心肌炎或心包炎，年齡介於20歲至69歲之間，其中6名男子是在接受第2劑後才出現症狀。厚生勞動省表示，現階段並未出現影響接種計畫的重大安全疑慮，未來會持續收集海內外數據追蹤。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast