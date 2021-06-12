準確度8成↑！食藥署核准2款「家用快篩」　最快下週就能在藥局買

▲型冠狀病毒核酸檢測試劑仿單。（圖／取自食藥署網站）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心日前才表示要開放居家快篩，就有業者提出申請，並獲食藥署已核准。食藥署已將產品名稱、仿單公告上網，3家業者將進口2款產品，一款為核酸檢測、另一款為抗原檢測，最快一週後輸台。食藥署也會在一週內定出居家快篩指引，讓民眾驗出陽性後有所依循。

依據食藥署公告，核准輸台的3件家用快篩試劑分別為「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」、「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」以及「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組（鼻腔）」。前兩款為兩款為核酸檢驗試劑，僅羅氏為抗原試劑。

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食藥署科長林欣慧表示，兩款核酸檢驗試劑實為同一產品，分別由達亞國際股份有限公司、萊鎂醫療器材股份有限公司進口，才會出現譯名差異，但無論是核酸或抗原快篩，都有高達8成以上的陽性一致率，核酸試劑準確度更高達9成。

林欣慧提到，這3款家用快篩試劑價格、販售地點都由業者自訂，但因屬於醫材，未來只能在藥局、藥妝店、醫材航等通路購買。雖然仿單上已有操作流程，食藥署仍會擬定居家快篩指引，預計一周內發布，讓民眾在檢驗陽性後有所依循。若真的驗出陽性，也建議到社區篩檢站做後續檢測。

▼兩款居家快篩試劑獲准進口。（圖／取自食藥署網站）