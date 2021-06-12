開南大學畢典運用「視訊借位」　慈母4年不中斷陪伴罕病女上課

▲校長林玥秀運用「視訊借位」頒獎，表揚李青蓉女士四年來陪伴罹患罕病女兒姚雅玟就學。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情嚴峻，畢業典禮道恩、道謝和道祝福，只能線上相見！開南大學12日舉行線上畢業典禮及校慶，運用「視訊借位」進行撥穗及頒獎，校長林玥秀並特別表揚數位多媒體設計學系的姚雅玟同學母親李青蓉，肯定姚媽媽四年來，風雨無阻，陪伴罹患罕見疾病的女兒到校上課，肯定母愛的偉大。

開南大學表示，今年因受疫情影響，為讓畢業生們有親臨現場的授獎感受，透過視訊軟體和畢業生們現場連線，運用「視訊借位」方式進行撥穗及頒獎，直播典禮中師長與畢業學生們、親友們共同在線互動，相當特別。

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▲林玥秀校長以視訊方式和畢業生們互動。（圖／開南提供）

直播典禮中，董事長葉哲正表示：開南大學歷經21年的成長茁壯，為國家社會中培育了許多優秀的人才，遍佈在各行各業，期許大家以身為開南人為榮為傲，並以「物競天擇，適者生存」勉勵畢業生，在競爭激烈的社會裡面，最終能夠生存下來的物種，是最能適應環境變化的物種，唯有沉著勇敢接受挑戰，

校長林玥秀期勉畢業生「成功的機會，永遠留給準備好的人」，希望畢業的同學們用理想來激勵自己、用熱情來感動周遭環境，並深刻記住在開南大學學習的知識，期許同學追求真理進而能夠了解是非、能辨別善惡，同時也不忘了學習欣賞周遭美好的事物，為自己的人生找到光明的未來。

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