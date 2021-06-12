新竹市+2感染源全是竹南科技廠！匡列17親友　他一家已3確診　　



▲竹市府公布案12741相關足跡。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增2名COVID-19確診個案，案12741為40多歲男性，為竹南科技廠員工，同工作區域有確診個案，後PCR陽性確診，匡列6名接觸者居家隔離。案12835為30多歲男性，在家人案11490確診後（7日公布，竹南科技廠員工），被匡列居家隔離，此為家庭群聚感染，共已匡列11名家人，目前2名家人確診，分別為案12575（昨日個案）與案12835（今日個案）。

案12741家住新竹，6月9日由京鼎科技安排快篩陽性後入住苗栗防疫旅館，後PCR陽性確診，目前無症狀，匡列6名接觸者居家隔離，採檢結果6名皆陰性，該案足跡可見附表。

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案12835因接觸確診家人（案11490、30歲女性、竹南科技廠員工）被匡列，居隔期間出現輕症，後安排PCR陽性確診，該案與確診家人接觸後，其餘相關接觸者皆已匡列，故本案無其他匡列對象，無公共場所足跡。案11490為京元電20多歲女性員工，6月5號在公司快篩陰性，自覺有症狀，6月7日就醫採檢PCR陽性確診，這起竹南科技廠延伸的家族群聚案，目前匡列11人，其中2人確診、累積共3名確診(案11490、案12575、案12835)，另9名匡列者採檢皆為陰性，市府將持續追蹤其健康狀況。

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