郭台銘捐BNT有望了！缺原廠授權書　陳時中「有條件」同意專案進口

▲輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情未歇，每天死亡人數都在2位數，鴻海集團創辦人郭台銘日前喊話捐贈500萬劑BNT，並透過永齡基金會遞交資料給食藥署，卻因為缺少原廠授權書卡關，指揮中心指揮官陳時中已表示，會協助與BNT建立聯繫，為了讓事情單純一點，先前有開會同意台康生技「有條件」專案進口BNT疫苗，之後民間單位若有這樣的可能性，也會盡量予以協助。

陳時中表示，指揮中心持續有跟BNT與各大藥廠持續聯繫，針對各界關心的郭董委託台康申請進口BNT疫苗一事，因為採購過程複雜，為了讓事情單純一點，指揮中心已開專家會議，先同意持續有送基本資料的嬌生疫苗EUA，台康委託的BNT案，也有條件同意專案進口。

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陳時中解釋，一般藥品需要有製造廠與技術性資料、供貨可能性才能進口，但指揮中心站在希望疫苗購買順利的立場，才會有條件讓其先通過。他強調，採購疫苗是非常困難的事情，指揮中心也會多管道努力，民眾若再有這樣的可能性，也會盡量予以協助。

不過，由於指揮中心先前已列出進口疫苗8大項條件，且表示缺一不可，現又突通過BNT緊急授權（EUA），讓人霧裡看花。對此，陳時中重申，其實檢附原廠授權與進口疫苗，就是「雞生蛋、蛋生雞」問題，指揮中心有條件通過的條件，就是一旦拿到原廠證明，就予以放行，方便台康與原廠交涉。對此，永齡基金會發言人劉宥彤表示，「正在了解中。」