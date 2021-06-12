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東吳1學生確診！同宿60生、12職員清潔員去剝皮寮快篩

▲▼ 東吳大學。（圖／記者周宸亘攝）

▲東吳大學1名學生確診。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

東吳大學昨晚證實北投泉思學舍一名男性住宿生確診，宿舍緊急清消。東吳大學學務長李坤璋今（12日）早受訪表示，台北市衛生局上午已派防疫公車，將學生60人、職員清潔人員12人，總共72人接送至萬華剝皮寮快篩，由於該宿舍男女生分樓居住，樓層間無法互通，因此這次快篩針對男住宿生。

李坤璋表示，這名學生一開始是快篩陰性，在昨天下午6時學生發現PCR是陽性。學生已在第一時間向校方回報，校方在昨天晚上10點左右，開始進行宿舍消毒直到今天凌晨1點多。

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李坤璋提到，今日上午10時左右安排5輛防疫巴士、約80餘位學生前往剝皮寮，快篩完畢後會原車回到宿舍進行居家隔離。專車內的防疫措施都有落實，回到宿舍後，也會依照嚴重等級，分紅區、黃區與藍區進行居家隔離，要求學生待在房間內戴上口罩。

東吳大學防疫小組說，該名確診學生剛好室友返鄉，自從防疫進入三級警戒後，都維持一人一室的居住，也因為套房並未使用公共衛浴，在此期間也沒有出入學校校園中。學校會與台北市疾管科進行更仔細的疫調，以確保師生同仁的的身體健康。

根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至6月11日，全國學生確診人數已累積至507例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積497例，包含161例大專校院生、80例高中生、73例國中生、121例國小生、62例幼兒園學生。相較於昨日累績492名學生確診，又增加了15名案例。

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