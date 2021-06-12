美軍最高將領：美國有能力阻擋解放軍侵奪台灣

▲美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國參謀首長聯席會議主席密利今天在聯邦參議院聽證會上表示，若中國軍事侵略台灣，且美國依法做出相應政治決定，美軍將有能力捍衛台灣，也能阻擋台灣遭到入侵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國參院軍事委員會針對2022財政年度國防授權要求舉行聽證會，會中台灣成為顯著議題。

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）在聽證會上詢問密利（Mark Milley），若中共解放軍入侵奪取台灣，美軍能否捍衛台灣。密利回答：「若依據『台灣關係法』做出政治決定，我可以向您保證我們擁有這樣的能力。」

密利在聽證會上還說，中國若要以武力拿下台灣，對人民解放軍來說並不容易。

他表示：「若要軍事入侵台灣，要橫越海峽，而台灣海峽備有相當兵力；要去奪取像台灣這樣大小的島，有這樣的軍力和人口，那是格外複雜和困難的行動…那樣做非常困難。」

霍利進一步追問，倘若台灣無法靠己力抵擋解放軍入侵，美國是否有軍事能力阻擋台灣被進犯。密利肯定回答：「有。」

霍利是堅定的台灣支持者。他去年提出「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act），要求華府維持美軍阻止中國武力犯台能力，但法案未能進入表決。