快訊／陳時中曝AZ找台代工3億劑　柯文哲：這種話我不想再聽了啦

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增286例本土案例，新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、台北市49例。台北市下午召開記者會，針對衛福部長陳時中透露AZ曾找台灣代工3億劑疫苗，市長柯文哲說，「這種話我不想再聽了啦」；他強調，現在疫苗有國際認證發下來打，沒國際認證發下來也還是會打。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲表示，我態度是這樣，你中央疫苗發下來就想辦法去打，下週二下波疫苗要打，到底中央要發多少給台北都不曉得，「像這個就是...你出牌我們就應付」，有國際認證發下來打，沒國際認證發下來也還是會打。

柯文哲表示，5月16日5月22日案例最多，後來慢慢下降，管制有效在兩週才看得出來，趨勢看起來，防疫壓力高峰期已過，現在已經慢慢下降。

柯文哲說，目前大的感染目前沒有，有小小潛伏的感染源，下一步是機動啟動快篩隊，「哪裡有感染就做快篩」，策略是確診壓越低越好，但也要看代價，不要對經濟造成太大損傷，以最低成本維持三級管制。

柯文哲也指出，現在市場規定一周採買2次，未來電商加物流，慢慢取代傳統市場功能，不要讓辛苦的警察，站在路口慢慢檢查身份證，還是要科學，鼓勵市民都下載台北通。

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