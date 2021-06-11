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新北金山區命脈中山路銑鋪改善　劃設「機慢車優先道」增通行安全

▲新北金山區命脈中山路銑鋪改善 增劃設「機慢車優先道」通行安全。（圖／新北市金山區公所提供）

▲新北金山區命脈中山路銑鋪改善，增劃設「機慢車優先道」通行安全。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區中山路是金山地區主要及重要道路之一，金山區公所為改善金山區通行環境，辦理道路銑鋪改善工程，已於近日完成。區長廖武輝表示，特別感謝市議員白珮茹的爭取經費，本次改善特別選用1英吋改質Ⅲ型瀝青更耐磨，改善長度472.5公尺，總銑鋪面積為5900平方公尺，提供市民更舒適安全的用路環境。

▲新北金山區命脈中山路銑鋪改善 增劃設「機慢車優先道」通行安全。（圖／新北市金山區公所提供）

▲過路涵管及路面整體改善。

金山區公所表示，中山路改善工程於2021年3月起多次召集相關單位研議，將使用已久的破損路面全數更新，改善凹凸不平和積水問題，也一併改善相關交通指引標線，特別劃設機慢車優先道，藉以改善「機汽車爭道情形」及「臨時違規停車情形」，並配合調整路幅，提昇洩水坡度，避免道路遇雨積水之情形，讓市民及機汽車族有更舒適及安全的用路環境。

廖武輝表示，原中山路有不少管線單位的人孔蓋，為避免不同單位重覆開挖引起民怨，在施工前已先與相關單位協調，商請先下降調整人孔蓋，待路面刨除重鋪工程完成後，再將太低的人孔蓋提高，讓路面更平整。

▲新北金山區命脈中山路銑鋪改善 增劃設「機慢車優先道」通行安全。（圖／新北市金山區公所提供）

▼感謝新北市議員白珮茹（白外套）關心區內基礎道路建設。

▲新北金山區命脈中山路銑鋪改善 增劃設「機慢車優先道」通行安全。（圖／新北市金山區公所提供）

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