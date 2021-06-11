新竹縣再爆2長照群聚染疫！住民看護單日+12　新增金勇農場2足跡

▲新竹縣11日新增12例院內機構感染確診。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國內進入社區流行疫情滿一個月，中央流行疫情指揮中心（11）日公布國內新增286例本土病例，確診個案中增24例死亡。今日新增141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月19日至6月10日，其中新竹縣12例、新竹市3例。

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▲▼至這波疫情以來，新竹縣已有3家長照機構發生院內感染。

新竹縣流行疫情指揮中心表示，這12例皆新增竹東2家長照機構，其中10位已送醫院治療、2位則在檢疫所中。第一家長照機構的9例確診中，有5例住民、2位台籍看護、1例外籍看護、護理師1人，年齡介於30~80多歲間。

第2家長照機構為2例住民、外籍看護1例，年齡介於40~80多歲之間。12名確診疫調共匡列64名接觸者，已確認初步採檢為全部陰姓。

▲▼縣府公布相關足跡。

在高風險公共場所活動史部分，包括竹東鎮中央市場及關西鎮金勇DIY休閒農場等2處。縣府表示，很重視長照機構發生院內感染，已先與機構進行輔導、進行分倉分流、環境消毒，希望能全部圍堵疫情，避免擴散。

據了解，日前新竹縣曾爆發長照機構院內感染，加上今日的2家機構，目前新竹縣轄內已有3家長照機構深陷染疫風暴，縣府也指示對於被匡列的這64名接觸者，後續將再進行5次的快篩及PCR檢測，同時將感染區清空，原本感染區的住民要全部移出，進行環境消毒，另外居家隔離者須採1人1室。另外，對於非確診、但有洗腎需求的腎友也要求快篩陰性後，才能前往洗腎診所進行洗腎，並由診所安排獨立時段、病室。

▲新竹縣最新疫情現況。

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