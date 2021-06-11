苗栗+56例「二度超越台北市」！新竹縣+12破單日新高　1張圖看分佈

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心（11）日公布國內新增286例本土病例，確診個案中增24例死亡；其中，苗栗爆發科技廠移工群聚感染，苗栗縣今日新增56例，二度超越台北市確診數，位居全台第二名。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便看出全台最新狀況如何。

指揮中心表示，個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、臺北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、臺南市1例。

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▲0611單日確診地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心表示，今日新增之286例本土病例，為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月19日至6月10日。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，累計804,931例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含781,334例排除)，其中12,500例確診，分別為1,153例境外移入，11,294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增9例空號 (案6616、9671、10339、10348、10350、10359、10452、11381、11865)，累計87例移除為空號。確診個案中385例死亡。

▲0611全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 11,241 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 5,406 人

台北市 3,800 人

基隆市 225 人

桃園市 532 人

新竹市 30 人

新竹縣 50 人

苗栗縣 413 人

台中市 170 人

南投縣 30 人

彰化縣 240 人

雲林縣 18 人

嘉義縣 17 人

嘉義市 9 人

台南市 39 人

高雄市 61 人

屏東縣 33 人

宜蘭縣 90 人

花蓮縣 47 人

台東縣 22 人

連江縣 4 人

澎湖縣 5 人