中印邊界衝突團長祁發寶傷癒首現身　左臉太陽穴處凹一塊

▲中印邊境衝突時負傷的團長祁發寶傷癒後現身，左臉太陽穴處仍有明顯凹痕。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

中印邊界於2020年發生嚴重衝突，解放軍戍邊團長祁發寶成為印軍攻擊目標，頭部遭到重創，雖然事後衝突未再擴大，仍造成中印兩軍在邊境高壓對峙近半年。祁發寶傷癒後於昨（11）日出席會議，左邊臉頰傷痕依然清晰可見，太陽穴處可明顯看出圓形向內凹的受傷痕跡，他也以「縱使前進一步死，決不後退半步生！」來詮釋邊疆衛士的心境。

▲中印邊境衝突時負傷的團長祁發寶。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，祁發寶參加中央軍委政治工作部組織的新時代衛國戍邊英雄群體先進事跡報告會。他和其他4名任務一線官兵，分別講述了新時代衛國戍邊英雄群體、「衛國戍邊英雄」陳紅軍和「一等功臣」陳祥榕、肖思遠、王焯冉的先進事跡。

祁發寶在會議上表示，「如果把軍隊比作一把利劍，那麼軍人的血性就是利刃之鋒，我們毫無畏懼、不怕犧牲，始終抱定一個信念：寧可犧牲生命，不丟國土一寸，向戰而行，勇往直前。縱使前進一步死，決不後退半步生，這是邊疆衛士的拳拳報國心。」

▲中印邊境衝突時負傷的團長祁發寶。（圖／翻攝北京日報）

據了解，祁發寶於2020年6月帶著幾名官兵前往邊界與印軍戍邊部隊交涉談判，不料，印軍無預警利用石塊及木棍展開攻擊。當時，祁發寶一度張開雙臂向印軍喊話，「你們破壞共識，要承擔一切後果！」

隨後，雙方人馬在邊界利用鋼管、棍棒等「冷兵器」展開大亂鬥，祁發寶在過程中遭印軍鎖定，成為被攻擊的主要目標，頭部因而遭到重創。援救祁發寶的營長陳紅軍、士兵肖思遠、王焯冉等3人當場犧牲。