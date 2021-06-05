山東艦終擁專屬艦載機部隊　第二支殲-15部隊現身海南

▲第二支殲-15部隊現身海南，進行陸上模擬著艦訓練及空中對抗結合空中「夥伴加油」訓練。（圖／翻攝自中國軍事網，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸不斷壯大海上勢力，第二支殲-15艦載戰鬥機部隊日前進行陸上模擬著艦訓練及空中對抗結合空中「夥伴加油」訓練。外界認為，該部隊將成為解放軍第二艘在役航母山東艦的專屬艦載機部隊，這也代表著中國海軍將首次擁有雙航母以及各自的艦載戰鬥機部隊。

據《中國軍視網》發布的影片顯示，第二支殲-15艦載戰鬥機部隊在海南陵水機場成立，並已開展陸上模擬著艦訓練。為此，陵水機場近兩年還專門修建了一批封閉式機庫，並將原先駐訓該處的運-8Q反潛機和空警-500預警機轉場至其它機場。

殲-15為一款30噸級重型艦載戰鬥機，以從烏克蘭取得蘇聯艦載機Su-33的原型機作為參考，並獨立研發定型而成，同時由瀋陽飛機工業集團以殲-11B生產為基礎製造，是解放軍海軍的第一代艦載機。2012年正式到遼寧艦服役，2018年進行夜間起降訓練，宣布具備晝夜全天候起降的飛行能力。2020年7月中國海軍官方微博對外公開，殲-15首次成功完成夜間空中夥伴加油任務。

至於作為中國首艘自行設計建造的航母山東艦，於2019年12月17日正式交付海軍。有分析指出，該航母至少可以搭載36架殲-15，相較遼寧艦整體數量提升50%。此外，該航艦編隊也將配備包含055型飛彈驅逐艦、052D型飛彈驅逐艦、052C型飛彈驅逐艦、054A型飛彈護衛艦、093型核潛艦、901型綜合補給艦在內的主力戰艦。

另一方面，最新衛星照顯示，在建003型航母正在上海造船廠快速成型中。外界預估003將採用電磁彈射器系統，而《中國航空報》官方微博也在今年3月就洩露電磁彈射型艦載機殲-15T的照片，該戰機靠近座艙蓋前緣部分安裝有兩個管道狀的把手，明顯就是彈射型艦載戰鬥機的標準配置。