嘉義以南午後雨最大！低壓帶環流組織中　氣象局：不排除成颱可能

▲嘉義以南今日午後雷雨較明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日起至周末天氣穩定，中央氣象局表示，台灣南方海域有季風低壓區，其中有環流正在發展中，雖預報是以發展為熱帶性低氣壓為主，但仍不排除成颱可能性。下周西南風影響，中南部降雨機率大增，將有短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報員徐仲毅指出，今日起到周末天氣晴朗炎熱，中南部、各地山區有午後雷陣雨，今日嘉義以南地區的降雨較明顯，部分平地也會有雨，不過今日降雨區域較昨天小，雨勢也比較緩和，有局部較大雨勢。

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受到太平洋高壓增強影響，各地天氣炎熱，今日至周末各地高溫32到35度，台北盆地、近山區河谷地區可達36度以上。

▲▼台灣南方海域季風低壓帶中的環流正在發展中。（圖／氣象局）

從衛星雲圖上可看到，台灣南方海域有季風低壓區，其中已有環流正在發展中，今日季風低壓帶中心在南海，明日到海南島陸地，後天則進入中南半島，雖然目前環流仍在組織，但受到時間限制，預計環流只能發展到熱帶性低氣壓，不過仍不排除生成颱風的可能性。

下周起由於低壓帶移動至中南半島，台灣改受到西南風影響，南海水氣隨著西南風進入，中南部水氣增加，降雨機率提高，有短暫陣雨或雷雨，其他地區則是多雲到晴，以午後雷雨為主。