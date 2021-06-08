熱帶系統發展中！專家曝「未來路徑」　搭上西南風恐再拋雨彈

▲明日西半部有午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近期受到梅雨鋒面影響，各地水庫或多或少都有所進帳，然而氣象專家賈新興透露，梅雨季已差不多結束，而南方海面的熱帶系統有機會生成低壓，並往海南島方向移動，下周將有西南風與熱帶低壓搭配，有機會形成西南季風為台灣帶來降雨。

氣象局預報員伍婉華表示，明日天氣與今日類似，白天各地高溫可達36度以上，東半部、恆春半島、澎湖、金門有短暫陣雨，馬祖、西半部則是上午多雲有陽光，下午過後有短暫雷雨，且中南部、各地山區將有局部大雨。

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周五開始水氣減少，多數地區天氣晴朗炎熱，僅恆春半島、花東地區有局部短暫降雨，其他地區則以午後雷雨為主。下周一起受到西南風影響，中南部降雨機率增高，其他地區也有午後雷雨。另外目前南方有熱帶系統正在發展中，不過這周內不會影響台灣天氣。

▲未來天氣歷程。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

賈新興則在臉書發文表示，今日到周四局部地區都有午後雷雨，周五後鋒面往北移動到長江流域，南海有熱帶性低氣壓生成機會，初步研判低壓可能往海南島方向移動。

下周二北方鋒面南下，雖主要影響區域在台灣東北風外海，但鋒面前的西南季風，搭配南方熱帶性低氣壓登陸中國後，將連成西南季風，是下周二到四影響台灣最主要的天氣系統。而西南季風的強弱與走向，將決定台灣降雨多寡。